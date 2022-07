TRIBUNA/ Al señor alcalde y al pleno municipal

Martes, 26 Julio 2022 07:11

Fernando Abeijón, socio del Club de Golf de Soria, formula una serie de preguntas al alcalde de la ciudad, ante la imposibilidad de hacerlo en el pleno municipal, referidas a la gestión del campo de golf, de titularidad municipal.

TRIBUNA/ Al señor alcalde y al pleno municipal

Hoy, a las 9 de la mañana, se celebra el pleno municipal, en el que al final, los ciudadanos podemos intervenir, para expresar nuestras quejas si las tenemos, solicitar información, o hacer cualquier petición.

Sin duda el foro más importante, poco utilizado, pero en ocasiones como hoy imposible de utilizar ya que a esta hora muchos estamos trabajando. Yo pensaba intervenir, pero ante la imposibilidad física de hacerlo, lo hago a través de los medios de comunicación. Esto es lo que yo quería decir en el pleno municipal.

Buenos días Sr. Alcalde.

Soy Fernando Abeijón que ya solicité información con otros accionistas sobre el campo de golf.

Y es sorprendente y extraño que sobre el campo de golf el Ayuntamiento no tenga más documentación, así me lo dijeron, que el convenio del Ayuntamiento con la Fundación. que ya teníamos los accionistas. Aunque parece que recientemente han transferido algún tipo de subvención .Y le pregunto.

¿Qué le parece, que opina Vd. Sr. Alcalde que sobre una concesión administrativa de un monte público una SOCIEDAD ANONIMA COBRE A LOS ACCIONISTAS socios una cuota por no prestar el servicio de jugar en el campo de golf, ni deje jugar?.

Le dejo esta y otras preguntas para que las responda ante la opinión pública soriana que las espera y Vd. está tardando en responder.

Pues además algunas de estas cuestiones deberían por ley estar en la página web del Ayuntamiento. Yo no las he encontrado. Y como el campo de golf debería ser municipal y público y no lo es, con el agravante, al parecer, de que alguien está haciendo y ha hecho negocio y no menor.

Y como el convenio no se ha cumplido las instalaciones deben revertir al Ayuntamiento. Vd. es también responsable.

1- ¿Qué le parece, que opina Vd. Sr, Alcalde que sobre una concesión administrativa de un monte público una SOCIEDAD ANÓNIMA cobre a los accionistas socios una cuota por no prestar el servicio de jugar en el campo de golf, ni deje jugar ¿.

2-¿Qué le parece, que opina Vd. Sr. Alcalde que un convenio para la construcción de un campo de golf, sea con una FUNDACIÓN y ahora y desde hace mas de 20 años, se gestione, por una SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto de la cual el Ayuntamiento no ha establecido las condiciones?.

3-¿Conoce Vd. si la construcción del campo de golf está inscrita en el Registro de la propiedad y a qué nombre?.

4-Vd. sabe quien gestiona la sociedad anónima por un contrato con la FUNDACIÓN respecto a lo cual el Ayuntamiento no ha prestado su conformidad?.

5-¿ Puede Vd. explicarme, explicarnos, por qué todo esto no está publicado en la web del Ayuntamiento, como creo que es obligatorio según la ley19/13?.

6-¿Puede Vd. decirme los importes transferidos POR EL AYUNTAMIENTO a lo largo de los años y recientemente, a quien se ha transferido?. ¿ A la FUNDACIÓN, Al club de Golf Soria, S.A.?, ¿o a quién?.

7-Todo esto es muy extraño Sr, Alcalde, dado que según el convenio, “la Fundación Golf de Tierras de Soria gestionará el campo de Golf y los servicios que en el mismo se incluyan”.

8-“El campo será de utilidad municipal y tendrá carácter público, sin otras limitaciones que las que imponga su grado de ocupación”.

Y como el convenio no se ha cumplido, “todas las instalaciones revertirán al Excmo. Ayuntamiento”.

No lo digo yo, lo dice el convenio y Vd. es el responsable de hacerlo cumplir

Gracias Sr. Alcalde, Sres. Concejales.

Fdo: Fernando Abeijón