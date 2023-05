TRIBUNA / Noticias de Adoquilandia

Miércoles, 24 Mayo 2023 07:36

Ricardo Mínguez, al hilo de la llamada de atención realizada por Blanca Casado en su artículo sobre Adoquilandia, ha redactado unas mínimas notas o noticias redundando en sus certeras observaciones sobre la deriva que, últimamente de forma acelerada, está tomando la acción municipal en los espacios públicos.

Estupendo artículo de Blanca Casado (El Mirón de 17 de mayo) en el que nos regala un ajustado retrato del equipo de gobierno que está transformando la ciudad de Soria en un extravagante patio de colegio.

Cita en su artículo Blanca Casado el atrevimiento de ese equipo para permitir (no impedir dice textualmente) la construcción de una urbanización de bloques de seis plantas sobre el paisaje cultural y arqueológico del Cerro de los Moros. Por ser tema al que he dedicado algún tiempo, me gustaría aportar algunos nuevos apuntes o noticias sobre el mismo.

A estas alturas del camino nadie duda ya de que las intenciones del Ayuntamiento son dejar que el asunto pase a la Junta de Castilla y León, con la previsible consecuencia de su aprobación.

Pues lo que no conocía Blanca Casado al escribir su certero artículo eran las declaraciones del mismo día 17 de mayo del regidor municipal sobre los proyectos que piensa emprender de inmediato en el entorno del Duero. Copio el texto entrecomillado de la noticia: “…lo que estamos haciendo, como … LA PRESERVACIÓN DEL CERRO DE LOS MOROS”.

Eso no es una extravagancia, ¡es una desfachatez inaudita! ¡Cuando ha sido el propio alcalde el que “consiguió” que el promotor elevara de cuatro a seis plantas la propuesta de 84 bloques… para salvar las “visuales”! ¡Ha batido todos los records anteriores de aprovechar cualquier oportunidad para apropiarse sin escrúpulos de cualquier propuesta ajena que pueda “sonar bien” de cara a su público, aunque esté en las antípodas de sus intenciones! Los hechos son tozudos y, si se atiende a ellos, desmienten tan falsas declaraciones.

Citaré otro asunto similar que por haber sido yo mismo su promotor intelectual me cabe destacarlo ahora.

El 24/12/2019 el Heraldo de Soria publicó un artículo mío (Propuesta para una Soria Verde-y II-) en el que se proponía la movilización del Ayuntamiento, aprovechando la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales en Los Rábanos, para la creación de un Gran Parque de las Letras, Antonio Machado, en ambas márgenes del Duero entre Garray y Los Rábanos. Con hitos claros en los terrenos de la antigua Fábrica de Harinas, el Monte de las Ánimas, el Mirón, el Castillo, el Cerro de los Moros, las márgenes del río Golmayo. ¡Y se atreve a decir este señor el mismo día 17 de mayo de 2023 que este proyecto ya figuraba como firme compromiso en su programa electoral de 2019! ¡Ojalá hubiera sido así… si sus compromisos electorales fueran creíbles!

Por cierto, que también es noticia de actualidad en Adoquilandia el silencio y la inacción del Ayuntamiento sobre los gravísimos problemas que para los sorianos creará sin duda la penosa gestión del agua, tanto en el abastecimiento de agua potable como en el saneamiento de las residuales. Ni el proyecto en marcha de la nueva EDAR en Sinova incluye todas las obras necesarias para garantizar la limpieza del embalse de Los Rábanos y permitir el integral aprovechamiento del Duero en Soria –no basta con anunciar futuros parques si no se logra este principal objetivo-, ni la amenaza de Golmayo, con el apoyo de la Junta, para descolgarse del abastecimiento desde Soria, son buenas noticias para los sorianos de Carlópolis.

Títeres y verbenas dice Blanca Casado. ¿Qué decir de la invasión de esculturitas que este Ayuntamiento está llevando a cabo en los mejores espacios públicos? ¿Es que piensan poblar el Duero con horrendos cangrejos y pequeñas obritas sin el aval de un equipo cualificado para su aprobación? Pobre Odón Alonso; ¿qué diría si viera los pobres zurullicos que adornan su Plaza? Conviene destacar ahora el abandono de la obligación legal del Ayuntamiento de proteger como bien inviolable el patrimonio cultural y paisajístico de la ciudad concentrando la inversión municipal en pequeñas actuaciones sin consenso o participación de la ciudadanía.

Es patético ver cómo los asuntos de verdadero calado superan las capacidades de comprensión y gestión del actual equipo de gobierno. Por eso coincido con Blanca Casado y con Regino Páramo en la urgencia de su relevo, al menos en acabar con cualquier mayoría absoluta enemiga del debate y el posible consenso en los temas cruciales para el inmediato futuro de la ciudad.

Fdo. Ricardo Mínguez Izaguirre