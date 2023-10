TRIBUNA / Ni 40 millones, ni una permuta: Cerro

Saturio Hernández de Marco reitera en este artículo de opinión la falta de derechos indemnizatorios de los propietarios del expediente del Cerro de los Moros y la falta de interés de la sociedad por éste y otros temas urbanísticos, que sólo importan a las denominadas élites.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 7-4-2021, Sec. I, dice … “Improcedencia de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la modificación de la franja de la servidumbre de protección llevada a cabo durante la tramitación de un deslinde, y la incorrecta, lenta y descoordinada actuación de tales Administraciones durante dicha tramitación de dicho expediente de delimitación demanial. No ha resultado acreditado que los perjuicios económicos reclamados por la entidad interesada deriven, directa ni indirectamente, de acción u omisión alguna imputable a las Administraciones demandadas”.

Habría que escudriñar la compra de elementos patrimoniales, que han de comprender la regularidad registral de la unidad, no dejando un elemento patrimonial sin comprar, -que por cierto no es susceptible de expropiación-, con efectos en caso contrario, según el reglamento de bienes, pues el mantener una propiedad privada en lo que se compra por una Entidad Local, y ese supuesto sí permite la acción pública.

Por no existir lo que dice la Ley autonómica, esos propietarios-promotores no tienen derecho a nada, y ni siquiera a una permuta es lo que se quiere hacer con suavidad y favorables sin título.

Y hay que responder les da igual, y a los ciudadanos/as les importa nada porque esos hechos son de las denominadas élites, y si “nuestro buen Alcalde” sigue ampliando las aceras, aun con adoquinado salvaje, alturas de bloques desmedidas, y un largo etcétera, (algo expresado con agudeza y agilidad Leonor del Río y R. Páramo, “pues nada está bien hecho”, porque si los comentaristas no influimos en nada, menos influyen acólito de diluida calificación y clasificación, que igual que se pone a favor de asociaciones, esas ecológicas que se dicen y que yo llamo de toda ralea, y que no trabajan, a diferencia, por ejemplo, de las del Algarrobico, o se posiciona para medidas de presión en Plaza Mayor porque lo dicen unos que en las elecciones no han obtenido ni un concejal, y luego piden el voto para nuestro querido Alcalde, almirante, quizá, de mano de hierro.

Y salvo esa mención a la falta de cobertura telefónica no se ha referenciado por esos políticos de todo tipo y ralea que ni se posicionan en nada de efectividad para los ciudadanos, ni son realmente naa … , y no se preocupan de nada real y efectivo, igual que esos o ese acólito que sólo firma lo que le ponen y tienen que seguir reclamándose las infraestructuras, pero esa reclamación cada vez se nota más que es para una noticia en “página par” de periódico, papel o digital, y “en un recuadrito de página par y en la esquina, que no se ve ni fijándose”, que lo único que sirve a los naa … para hablar con sus adláteres de lo mucho que se preocupan, y no se dan cuenta del poco caso que les hacen; ah, y que no se nos diga, o no le hagan decir eso –lo que sea- lo prohíbe Europa, que, además, no es cierto y que si no se lo digan a los agricultores, ganaderos, hombres y mujeres del campo, con la lucha que tienen de defender sus competencias y ventas.

Y la ilegalidad que es la no limpieza de los cauces de los ríos, pues hay que pedir el dinero para hacerlo, y que se atrevan a denegarlo y recurrirlo, como lo de las supergranjas, necesarias y precisas como el cuidado de los montes, la regularidad del tráfico, la no aparición de mamotretos de bloques, embudos-embudados, adoquinados salvajes, o ejecución de obras que atacan de modo directo la accesibilidad universal, y eso es exigible, aunque el edificio sea de …, o de ejecución de aparcamientos que sólo tienen acceso por ascensor, sin control.

Habría que preguntarse por qué los políticos de todo pelaje, o ralea, o como las asociaciones que se dicen ecologistas, se oponen por principio a todo o cualquier cosa, y defienden por el contrario todo o cualquier cosa, aunque sea usando dinero que no pueden o no deben por no tener cobertura y porque ese hecho debería tener un sustento normativo que no hay.

Y no hay por qué no se dan los elementos al efecto y esto es un artículo largo, o muy largo, creo que no, pero es lo que hay, no pasa nada, sólo faltaba, “aunque me riña otra vez más mi amigo”.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco