Soria ¡Ya! pide vivienda digna contra despoblación

Sábado, 07 Octubre 2023 13:39

Soria ¡Ya!, como plataforma de la Revuelta de la España Vaciada, se ha concentrado este sábado en la plaza Mayor de Soria para exigir a las administraciones que se cumpla el derecho en igualdad al acceso a una vivienda “digna” en los pueblos del medio rural, que ayude a la lucha contra la despoblación.

La procuradora regional de Soria ¡Ya!, Vanesa García, ha señalado a los periodistas que no por estar en territorios de la España vaciada los ciudadanos tienen que tener menos derechos.

“Hay muchas viviendas vacías y queremos tener una bolsa de viviendas públicas para compra y alquiler. Además, queremos ayudas para poder rehabilitar todas esas viviendas que necesitan un arreglo para poder vivir en las zonas rurales” ha reivindicado.

En cuanto a la desaparición de los problemas de la España vaciada de la agenda política de los grandes partidos, centrados en el debate de investidura, García ha asegurado que cuando no son necesarios para conformar un Gobierno “parece que sí, pero para eso estamos porque el movimiento social no ha desaparecido ni va a desaparecer, porque somos necesarios y seguiremos reivindicando todo lo que sea necesario para revertir la despoblación y conseguir un equilibrio territorial”.

Sólo en Soria capital hay más de 1.500 viviendas vacías y en Castilla y León son muchas más, según ha subrayado García, quien ha apuntado que la falta de ayudas para su rehabilitación en el medio rural y para todas las personas, no solo jóvenes, para que puedan acceder a una vivienda digna.

“Estamos centrados en que haya empleo, en que vengan empresas, pero que hacemos con que venga la gente si no tiene donde vivir. Es un problema grande, no sólo en las zonas rurales de la provincia sino en Soria capital. Y no sólo en esta provincia, sino en otras muchas de la España vaciada”, ha señalado.

García ha denunciado los precios altos que sufren las personas que buscan alquilar una vivienda en Soria capital, “que hace que no sean asequibles para todo el mundo”.

Uno de los representantes de Soria ¡Ya!, Jesús Monge, ha leído el manifiesto de la jornada reivindicativa, que cada año la Revuelta de la España vaciada convoca en octubre bajo el nombre “Yo Paro Por Mi Pueblo”, para demostrar que quienes sufren el problema de la despoblación en los territorios rurales siguen luchando y planteando soluciones que reviertan esta situación.

Este año el lema central de las reivindicaciones ha sido “Quiero mi hogar en este lugar”, para destacar el problema de la falta de vivienda en la España rural que se suma a la combinación de la despoblación causada también por la escasez de servicios, o la falta de oportunidades laborales que aseguren el empleo a quienes quieren vivir en los pueblos.

Desde la Revuelta de la España vaciada se exige la creación de un plan de retorno rural, con políticas activas de empleo, vivienda, comunicaciones y ocio, que ayuden a incentivar el retorno de los jóvenes.

También, entre otros, la puesta en marcha de políticas encaminadas al asentamiento de nuevos residentes en territorios amenazados por la despoblación.

A ojos de los colectivos que forman la Revuelta de la España Vaciada, no se puede seguir incentivando la construcción de viviendas públicas solo en las grandes ciudades, se tienen que ofrecer soluciones al problema de escasez o ausencia de casas de alquiler o venta a precios razonables en la España vaciada.