TRIBUNA / Groucho, Goya y elecciones

Domingo, 26 Marzo 2023 14:06

Ángel Coronado ironiza sobre los paralelismos de Groucho y Goya, con las próximas elecciones como telón de fondo.

Estos chicos, no bien se acerca el tiempo electoral, senadores y diputados son como Chico, Harpo y Groucho. Groucho, el enemigo del club que le admitiese como socio. Tres cracks.

Leo en El Mirón lo del PPSOE (El Mirón, Miércoles 22 de Marzo, en “El rábano por las hojas”), y lo cito porque lo del PPSOE parece una errata. Por delante de lo socialista, lo obrero y lo español veo y leo solo dos “pes” con el ojo izquierdo cuando deberían ser tres con el derecho: PPPSOE. Todo lo cual viene a embrollar la Historia con la historia de las elecciones, ya de por sí embrollada y a la que no quiero desembrollar a la fuerza sino de un soplido. Y dejar que se desembrolle sola, como el ovillo de lana embrollada que se sopla.

Y con estos chicos, lo del acrónimo de las “pes” y un soplido, no puedo remediarlo, me acuerdo del gran aragonés Don Francisco de Goya y Lucientes, otro crack al que ya inerte le cortaron la cabeza y descansa descabezado después de habernos dejado Los Caprichos. No se sabe si lo mejor son los dibujos o los nombres que Don Francisco les puso. Hay uno, “Sopla”, que lo robo una noche de éstas para regalárselo a Groucho.

La Historia. Todos demócratas de un tiempo a esta parte. Fuera dictadores totalitarios y fuera guerras mundiales. Al punto limpio con las bombas atómicas y hablando en mesa redonda se entiende la gente. Groucho, Chico y Harpo de cuyo apellido no quiero acordarme, no sea que la liemos. Hubo quien empezó a liarse cuando Groucho dijo lo del club, porque demócratas, reconozcámoslo, un partido no deja de ser una especie de club. Club. Repítase la palabra unas cuantas veces. Club, club, club…

Dice la Wikipedia que club es un conjunto de gente asociada por alguna idea recreativa o social, siempre común. Y cita como típica la forma del club de fútbol y los de naturaleza náutica o de mar. Y sobre todo, esto es importante, dice también que caben ciertas actividades empresariales, pero siempre sin ánimo de lucro y en favor de la comunidad. Vamos, blanco y en botella.

Con su grabado de Goya bajo el brazo izquierdo, Groucho, saldría corriendo con esas zancadas suyas tan características, de un lado para otro, sin parar, recorriendo el espacio de la Democracia varias veces por hora entre partido y partido, despavorido por las calles entre manzanas, clubes, partidos.

Entiendo el artículo del Mirón citado como una guía de la ciudad de Soria bajo el brazo derecho de Groucho por la que correr sin parar excepto para sentarse un rato y fumarse un puro entre Chico y Harpo, pero con tres “pes” en lugar de dos.

Con solo dos, la Historia es otra porque no es historia sino prehistoria, y en la prehistoria vemos al mes de mayo con sus plazas repletas. El 15 M. Esta es la historia de la criada respondona que a un club o partido le salió como un grano en salva sea la parte del culo. La criada le recordó a la señora e incluso al señoro y otros señoros del club, cuatro cosas fundamentales que habían cogido algo de polvo. Y la criada lo limpió y les llamó a los señoros guarretes y se armó la de Dios es Cristo, porque por entonces, al club socialista se le fue despidiendo la criada respondona, o el club se la fue quitando de encima, o todo al tiempo y revuelto. Tal es el trajín entre las dos o las tres “pes”.

Luego vino lo de la señorona Susanota Díaz, que por aquí, por Soria pura cabeza de Extremadura, tan socialista obrera y española, levitaba, y cuando anocheció vino todo ese lío de las “pes”, lo que no me cuadra del todo, caramba. Todo un grabado. Todo un capricho.

Y es en estas cuando nos llega el tiempo electoral. Y es en estas cuando nos llega el tiempo de las Vísperas, la liturgia de las horas, el día previo al de las urnas. El momento preciso en que cantarlo. Empecemos a cantar en coro eso del venid y vamos todos con flores a María, con flores a Mariaaa, que Madre nueeestra es. Venid y vamos todos al club, al partido de las bellas artes de San Fernando, a los caprichos de Goya sin más.

Lo recomiendo de forma sincera y encarecida.

No hace falta hacerse socio del club de las bellas artes de San Fernando. En su móvil, en ese I-phone-telefone, en ese trasto que tanto sirve a rotos como a descosidos, se pueden ver los caprichos de Groucho (Goyagroucho), uno por uno y todos, antes de votar. Se lo recomiendo. Al cuerpo inerte de Goya le descabezaron. Otro capricho. Goya lo hubiese titulado: ¿Afrancesado yo? Y luego se puso a grabar el aguafuerte. “Sopla”, “Sopla”, “Sopla”.

Fdo: Ángel Coronado