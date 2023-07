TRIBUNA / En blanco

Martes, 11 Julio 2023 23:47

Ángel Coronado incide en la luz y el agua de las acuarelas y lo lleva a la Soria que está dibujando el alcalde en algunos de sus parajes.

TRIBUNA / En blanco

Para que nadie te coja en blanco, cógelo tú primero. No hay nada como coger en blanco el lienzo para pintar, una hoja limpia para tomar apuntes o incluso para pintar acuarelas, o la cabeza en blanco para pensar. Igual de importante. Esto último es lo más difícil. Con mucho lo que más. Las fábricas de papel y las de lienzo para pintar, incluso el bastidor y acaso alguna pauta para el papel (líneas horizontales, verticales u otras) te lo dan todo hecho y ya está, pero dejar en blanco la cabeza para pensar es lo más difícil. Yo diría que imposible. Y eso es lo malo, que nadie puede poner un límite a ese resto de pensamiento que siempre queda en la cabeza cuando te pones a pensar. Y no solo eso, sino que hay quienes ni siquiera quieren ponerlo, y no solo eso sino al revés, hay quienes lo que quieren es ponerlo, incluso diría que contra más mejor. Se da el caso de que hay gente que toma apuntes encima de otros documentos ya escritos, dentro de lo cual se pueden observar diversas modalidades.

Quienes incluso sacando la lengua mientras escriben, superponen su escritura con tal perfección sobre la ya escrita que al final nadie, excepto ellos, advierten que en realidad lo que tienen entre manos no es un solo documento sino dos (por cierto, con el artículo de COAG titulado “Cien medidas de Coag para proteger clase media agraria” aparecido en este medio, día 11/07/2023, me pasa eso y estoy tentado de hacer lo mismo. Solo añadiría que no solo lo copio literalmente sino que lo hago por estar de acuerdo completo en todo lo que dice.). Y dentro del mismo género pero en el extremo más opuesto hasta el punto de querer salirse de él, o saliéndose de hecho, están los que hacen lo imposible para dejar bien claro su propio texto encima de otro y que te vote Txapote. Dan ganas de decirles que se cojan una hoja en blanco, pero es inútil. Me parece que son los negacionistas y toda su extensa parentela. Entran en bucle y es mejor dejarles con sus cosas y apartarse lo antes posible de todo eso.

Por nuestra parte procuramos limpiar nuestra mente lo mejor posible.

Y no solo eso, sino que atentos a esas manchitas que siempre quedan, nos fijamos primero en ellas. Y aún más, hay veces en las que solo tomamos notas o apuntes sobre lo blanco del papel después de habernos fijado y estudiado bien esas manchitas, e incluso nos ha sucedido alguna vez no tener nada nuevo que poner sobre lo blanco, como si todo, milagrosamente, se hubiese refugiado en su pequeña covachuela, exactamente igual que los bichitos que siempre habitan debajo de las piedras, que corren presurosos a esconderse cuando coges y las levantas. Esto es muy curioso, y aún más si te fijas que solo pasa cuando tomas apuntes, porque si quieres pintar acuarelas sobre papel o pintar al óleo sobre lienzo, no hay nada peor, o por lo menos a mí me lo parece, que ponerte a dibujar o pintar con la mosca cojonera que parece revolotear aunque no, aunque permanezca absolutamente quieta, como es natural siendo mancha como es. Pero todo esto último que digo no es sino rizar el rizo. Lo fundamental es ir derechos a por lo blanco. Con respecto a esas manchitas que siempre quedan, olvídate. Es el único caso que encuentro para ser en cierto modo negacionista. En el fondo, los negacionistas solo quieren dejar de rizar el rizo. Entra uno en bucle y no puede ser. En esos casos, lo mejor es ponerse a pintar acuarelas. Y a eso precisamente voy.

Me voy al super para comprar papel de acuarela. Siempre que bajo a por la fruta o las patatas me paso por papelería y visito los papeles blancos de acuarela. Esta mañana hice igual. Me compro un bloc y me vuelvo a casa. El agua, la caja de las pinturas. Los pinceles, que si el gordo con toda su agua y un toque azul en los cielos, el bloc, un lápiz por si las moscas. Alguna cera. Cuidado con las técnicas mixtas. Una acuarela es acuarela y una cera siempre lo será. Cuidado con las técnicas mixtas, pero amigo, cuando una técnica mixta da en el clavo, da en el clavo y te crucifica sin piedad. Alguna cera y la ventana bien abierta. Las acuarelas son todo luz. Agua y luz. Ya lo he dicho alguna vez. Si me dijesen que tengo que tirar por la ventana todas las palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua menos una, me quedaría con “acuarela”. No tengo ningún diccionario gordo con esa sola palabra, pero me gustaría tenerlo. Tampoco me importaría encontrarme alguna página de papel de acuarela en blanco antes de llegar a otra: “agua”, y para rizar el rizo con el diccionario más maravilloso del mundo, una errata más tras muchas otras páginas de distintos gramajes y rugosidad: “luz”

Ya he terminado. Solo resta decir que abro el bloc de los papeles del super, mi bloc, y, ¡Aaah!, ¡Ooooooh!, me veo las acuarelas ya pintadas…. ¡En mi bloc! Juro en hebreo. Blasfemo.

He terminado. Sólo quería decir que cuando salgo a la calle y veo la última acuarela que nuestro alcalde Carlos el primero nos ha pintado en la ciudad, me pasa lo mismo, Juro en hebreo. Cuando veo el cangrejo del puente, ¡Aaaaaaah! Y cuando leo la lista que nos hace del resto de sus acuarelas, vuelvo a jurar en hebreo entre blasfemias e interjecciones porque me parece que le veo sentado en el super y pintarrajeando en todos los papeles de acuarela que va encontrando a su paso entre chorizos y torreznillos y por esa planta de más que ha puesto en alguna estantería, que papelería. Pero con todo y con eso, eso no es lo peor. Lo peor es que lo hace creyendo que nos hace regalos y encima el super le deja pintarrajear. Lo digo por experiencia propia. A mí me acaban de vender un bloc.

Aprovecho la ocasión y observo: ni en toda la obra de Homero (Aquiles, Agamenón, Ulises, que ya es decir) ni en toda la literatura universal del mundo antiguo ni medieval, creo, podréis encontrar nunca, nunca, ni una sola interjección. Y me digo a mí mismo entre paréntesis: ¡Repasa la Ilíada, cerdo!

Fdo: Ángel Coronado