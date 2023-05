Soria ¡Ya! regresa a actividad parlamentaria tras parón electoral

Martes, 30 Mayo 2023 16:12

Tras la pausa provocada por la campaña electoral, vuelve la actividad al Pleno de las Cortes de Castilla y León. En la sesión plenaria que se celebrará entre hoy y mañana, Soria ¡YA! lleva dos preguntas orales en la sesión de control.

Una al presidente Fernández Mañueco en relación a la unidad de radioterapia de Soria; y una segunda pregunta al consejero de Agricultura de la Junta sobre las ayudas a agricultores y ganaderos que va a aplicar el ejecutivo de coalición para paliar las pérdidas que está ocasionando la actual situación de sequía.

Ángel Ceña será el encargado de hacer la pregunta al presidente de la Junta.

El portavoz parlamentario de Soria ¡YA! pondrá sobre la mesa los retrasos que está sufriendo la construcción de la unidad de radioterapia.

“Han pasado más de dieciséis años desde que el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la prometiera en Soria en un acto sobre Sanidad del Partido Popular”, han recordado desde la agrupación ciudadana, que ha insistido en que “urge que se dé prioridad y que no tengamos que esperar hasta 2026 para ver en funcionamiento esta unidad, cuya carencia provoca que cientos de pacientes oncológicos de Soria tengan que viajar miles de kilómetros para recibir sesiones de tratamiento”.

Por otra parte, Juan Antonio Palomar preguntará al consejero de Agricultura sobre las ayudas a agricultores y ganaderos que están viviendo una situación límite provocada por la sequía.

De esta manera, Soria ¡YA! lleva al Pleno de las Cortes el malestar del sector agrícola y ganadero, transmitido a la agrupación en diferentes reuniones con organizaciones profesionales agrarias y profesionales del campo.

“Está en manos de la Junta evitar la ruina de uno de los sectores económicos más importantes de la Comunidad, que además asienta población en el mundo rural, y detener el cierre de explotaciones debido a las cuantiosas pérdidas que están sufriendo sus profesionales. Si los agricultores dejan de sembrar, se verá incrementado el precio de los alimentos afectando directamente a la inflación. No se puede obviar que de esa semilla y del trabajo del ganadero nace el alimento para la ciudad” ha avisado Soria ¡YA!.

En este sentido, la agrupación ciudadana ha recordado que otros gobiernos autonómicos ya están tomando medidas para paliar el daño que está sufriendo el sector.

“Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia están actuando y no entendemos esta inacción de la Junta de Castilla y León. Por eso queremos que el consejero nos dé las explicaciones oportunas”, ha señalado.

Otros asuntos de los que lleva Soria ¡YA! al Pleno de esta semana tienen que ver con el patrimonio cultural y monumental de la provincia y con infraestructuras viarias de alta capacidad.

Vanessa García presentará una interpelación relativa a política general en materia de patrimonio cultural.

De esta manera, Soria ¡YA! quiere poner sobre la mesa la necesidad de realizar actuaciones urgentes en el patrimonio de la provincia que ve comprometido su futuro por su lamentable estado de conservación y absoluto deterioro.

Y como ejemplo va a llevar la iniciativa “Románico sin techo”, desde donde denuncian la ruina de cuarenta iglesias románicas de Soria y piden a las instituciones que actúen.

Para Soria ¡YA! es urgente que la Junta intervenga cuanto antes en la conservación del patrimonio histórico de la provincia, tanto en el que tenga una protección como en el que no, para aprovechar este rico legado como recurso cultural, económico y turístico que sirva para asentar población.

Entre otros temas, también centrará su intervención en los trámites que está realizando la Junta para que el yacimiento de Numancia sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Soria ¡YA! ha recordado el compromiso adquirido por Fernández Mañueco en el acto de celebración de los 100 años del Museo Numantino en septiembre de 2019.

El presidente de la Junta aseguró ese día que iba a "pelear" para que Numancia fuera declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, “por formar parte de la Historia de España”.

Y mañana Ángel Ceña defenderá ante el Pleno una proposición no de ley (PNL) en la que instará a la Junta a que requiera al Gobierno de España la realización de un estudio de viabilidad para la construcción del tramo de autovía A-24 entre Daroca (Zaragoza) y Burgos por el trazado de la N-234.

Soria ¡YA! considera que es necesario empezar a poner nuevos proyectos sobre la mesa, ya que los que siguen pendientes, como la A-11 y A-15, acumulan décadas de retrasos y paralizaciones por la falta de compromiso de los diferentes gobiernos de España presididos por PP y PSOE.

“No podemos seguir anclados en lo de siempre, hay que avanzar. Que pidamos nuevos proyectos no quiere decir que nos olvidemos de los que siguen pendientes de finalización. No vamos a parar hasta ver terminadas las autovía del Duero y Navarra, el Centro Nacional de Fotografía o el CPD de la Seguridad Social, entre otros, pero no podemos conformarnos y quedarnos ahí”, ha recalcado.