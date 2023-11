Soria ¡Ya!, preocupada por futuro de VTC a Calatayud

Lunes, 13 Noviembre 2023 12:21

Soria ¡YA! ha registrado esta mañana una carta firmada por sus tres procuradores en Cortes expresando a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones (MITMA), Raquel Sánchez, su preocupación por el futuro del servicio combinado Renfe AVE-VTC entre Soria y la estación de Calatayud.

La preocupación de Soria ¡YA! se basa en las recientes declaraciones realizadas a un medio de comunicacdión de representantes del Ministerio de Transportes, en las que afirmaron que la decisión de prorrogar este servicio corresponde al nuevo Gobierno, ya que la posible prórroga excede de los límites de un ejecutivo en funciones.

"Algo que desde el movimiento ciudadano consideran que es falso, ya que es un contrato de servicios por importe de 62.440 euros, “no una obra para hacer el túnel canal de la Mancha. Desde que el Gobierno está en funciones han sido varias las licitaciones que se han llevado a cabo en diferentes puntos del país”, ha censurado Soria ¡Ya!

Soria ¡YA! ha valorado en un comunicado que este servicio ya nació “tocado de muerte y se puso en marcha para tapar la supresión del autobús a Calatayud en octubre de 2020”.

En opinión del movimiento ciudadano, que sea exclusivo para empadronados en la provincia de Soria limita de forma absurda el uso de un servicio público.

Esto se une a las irregularidades en el número de plazas ofertadas, tres viajeros por expedición, cuando el contrato habla de tres vehículos a disposición del servicio, y

a las frecuencias “muy limitadas, que no terminan de hacer que sea atractivo para los sorianos. Tampoco vertebra el territorio, ya que las únicas salidas se hacen desde Soria y Calatayud. Es un servicio que aún tiene mucho que mejorar”, han defendido desde Soria ¡YA!.

Ante los medios, Ángel Ceña ha afirmado que la licitación contenía un error de inicio, ya que no había prevista una posibilidad de prórroga.

El procurador por Soria ¡YA! ha señalado que cree que sólo se pretendía salir del paso poco antes de las elecciones generales del 23 de julio.

Además ha insistido en que un gobierno en funciones sí que puede licitar un contrato, que además se ampara en una Disposición adicional, la 108, de una Ley de Presupuestos que está en vigor y va a ser prorrogada.

“Es más, pueden acudir a la Ley de Contratos del sector público, se trata de un gasto periódico y repetitivo. Puede volver a licitarse el contrato e incluso mejorarse. Es una excusa del ministerio dirigido por Raquel Sánchez”, ha estimado el representante de Soria ¡YA!.

Desde Soria ¡YA! creen que “el Mitma ha dejado pasar los meses, no ha hecho su trabajo, y ahora ya no da tiempo a sacar la licitación de este servicio”. Y añaden que “el diputado y senador por Soria son una lacra y una carga para los sorianos al no defender los intereses de su tierra”.

El movimiento ciudadano espera explicaciones de la ministra en funciones Raquel Sánchez, de la delegada del Gobierno en Castilla y León Virginia Barcones y del subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y que se tomen medidas inmediatas para garantizar la continuidad de este servicio.



Los tres procuradores de Soria ¡YA!, representantes de Soria en las Cortes de Castilla y León, han vuelto a solicitar una entrevista con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, para abordar este y otros asuntos relacionados con las infraestructuras en Soria, como la finalización de las autovías A-11 y A-15, haciendo hincapié en el tramo de la Autovía del Duero entren Langa de Duero y Aranda de Duero, cuya licitación estaba prevista para el pasado verano; la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, las mejoras en la línea

Soria-Torralba-Madrid y el inicio de nuevos proyectos, como el estudio para la construcción de la autovía A-24 (Autovía Celtibérica), entre Daroca y Burgos, y la

construcción de una carretera 2+1 entre Soria y Logroño.