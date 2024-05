Soria ¡Ya! lamenta "nula" capacidad de negociar propuestas de PP y Vox

Jueves, 02 Mayo 2024 12:40

Soria ¡Ya! ha lamentado este jueves que PP y Vox rechazasen su propuesta para implatar ayudar de funcionamiento para autónomos y empresas y que el PSOE decidiera abstenerse. Los procuradores del movimiento ciudadano han censurado la falta de voluntad para negociar las propuestas.

Los procuradores regionales del movimiento ciudadano han valorado ante los medios de comunicación la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024. Los procuradores del movimiento ciudadano defendieron el lunes y el martes 225 enmiendas a estos Presupuestos «que han llegado muy tarde por la incapacidad del gobierno de coalición PP-VOX", ha señalado Ángel Ceña, portavoz parlamentario del grupo parlamentario.

Un total de 225 enmiendas, 102 más que el año pasado, rechazadas prácticamente en su totalidad por los grupos parlamentarios de PP y VOX.

"Sí nos aceptaron tres enmiendas, pero de carácter semántico, ninguna de calado sobre medidas pensadas para Soria", ha apuntado.

Los procuradores sorianos han asegurado que con este paquete de 225 enmiendas, valoradas en más de 71,4 millones de euros, Soria ¡Ya! quería mejorar unos Presupuestos que consideró desde su presentación insuficientes para la provincia, "ya que así ni PP ni VOX atajan de forma directa los problemas de la provincia ni proponen medidas para luchar contra la despoblación".

En este sentido, han lamentado la nula capacidad de negociar del ejecutivo formado por PP y VOX, "ha rechazado todas nuestras propuestas, sin la más mínima intención de tan siquiera negociar, sólo entienden la política como un rodillo, no como una herramienta de entendimiento que sea útil a los ciudadanos. Los grupos de la oposición hemos dedicado horas de trabajo con el objetivo de mejorar unas cuentas autocomplacientes y que no resuelven los problemas de la Comunidad, pero PP y VOX prefieren decir que no a todo".

En este sentido, para Ceña todas las enmiendas defendidas esta semana en el pleno de las Cortes "han sido importantes y podrían haber supuesto un cambio de políticas de la Junta respecto a Soria",

Sanidad, inversión en polígonos industriales de la provincia, impulso al comercio y hostelería en el medio rural, infraestructuras, vivienda, apoyo al sector agrario, medio ambiente, patrimonio cultural o ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos son algunos de los ejes sobre los que han girado las enmiendas que Soria ¡YA!.

Ha sido con las ayudas al funcionamiento donde Ceña se ha detenido para denunciar la actitud tanto del tándem PP-VOX como del PSOE.

"Mañueco y el PP de Soria exigen al Gobierno de España la aplicación en sus máximos de estas ayudas a autónomos y empresas, pero se niegan a aplicarlas en Soria dentro de las competencias de la Junta. Y la prueba es su rechazo a nuestra enmienda en este sentido. Y por otro, el PSOE exige a Fernández Mañueco la implantación de estas ayudas en Soria, pero, cuando toca apoyar una enmienda que lo solicita, se ponen de perfil y se abstienen. Unos y otros son unos cínicos y ni tienen intención de aplicar las ayudas al funcionamiento como autoriza Europa ni de apoyar iniciativas que partan de Soria ¡YA! sobre este asunto", ha explicado.

Juan Antonio Palomar ha querido incidir en la postura del procurador soriano del PP en las Cortes, Pedro Antonio Heras, durante la votación de las enmiendas de Soria ¡Ya!.

"Ha votado no a todas nuestras propuestas, pensadas para la provincia y para resolver los problemas de sorianos y sorianas. Ha votado no a Soria, como es habitual en él", ha señalado Palomar.

En este sentido, el procurador de Soria ¡YA! ha recordado que «el señor Heras ha votado en contra de la modernización de los polígonos industriales de la provincia; las ayudas al funcionamiento; mejora de las infraestructuras en Soria; la recuperación de patrimonio cultural; la depuración de aguas contaminadas por nitratos; o contra partidas que tenían por objetivo paliar las carencias de la sanidad en Soria», ha enumerado.

"También nos gustaría que el señor Heras reflexionara por las razones que los sorianos y sorianas le dieron la espalda en las urnas. No fue elegido procurador el 13 de febrero, está ahí por la renuncia a su escaño de Rocío Lucas", ha señalado.

En cuanto a las declaraciones del PP de Soria en X, "señalando que los procuradores de Soria ¡YA! somos “negacionistas” por no apoyar las cuentas de Fernández Mañueco-García Gallardo, queremos señalar que por nuestra parte hemos estado abiertos a negociar una mejora en las partidas destinadas a la provincia de Soria, pero no han llamado a nuestra puerta. Nuestro voto en contra a las cuentas presentadas por la Junta ha sido precisamente porque creemos que no mejoran ni solucionan los problemas de sorianos y sorianas", ha afirmado Palomar.

Ceña ha hecho mención a una noticia que hace referencia al futuro del aeródromo de Garray.

Para el procurador soriano 2no es en absoluto razonable ni transparente lo que está pasando. La Diputación de Soria pide compromiso a la Junta para la ampliación y en diciembre de 2020 llegan a un acuerdo. Presupuestan el dinero desde esa fecha, y año tras año ahí está la partida en los presupuestos sin ejecutar".

Los presupuestos de la Junta para 2023 contenían alrededor de 3,5 millones de euros para este fin. Dinero que, tal y como ha recordado Ceña, "no se gastó".

En los presupuestos que se aprobaron el martes, la partida asciende hasta los cerca de 3,8 millones de euros.

"Y hoy, vemos en la prensa que el señor De Miguel, vicepresidente de la Diputación y coordinador del proyecto, solicita a la Junta 2 millones de euros más por los sobrecostes del tiempo de retraso", ha sentenciado.