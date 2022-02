Soria ¡Ya! defiende pacto de Estado contra despoblación

Miércoles, 02 Febrero 2022 07:10

El cabeza de lista de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha urgido un pacto de Estado contra la despoblación.

Ceña ha reconocido que revertir el fenómeno de la despoblación es complicado, pero exige ponerse a trabajar ya, porque de lo contrario no se hará nunca.

“Hay que exigir un pacto de Estado y un conjunto de medidas. Mejorar solo los servicios sanitarios no va a arreglarlo todo", ha señalado.

Ceña ha destacado la expectación mediática que está teniendo la agrupación de electores en su inicio de la campaña electoral, que ha saltado los límites geográficos nacionales.

En este sentido el candidato ha mantenido una entrevista de dos horas por zoom con el círculo de corresponsales internacionales en España.

“Había 19 periodistas de medios internacionales, como Washington Post o Le Monde”, ha apuntado.

Ceña ha asegurado que realizaron preguntas inteligentes y han traslaado la preocupación con la que se ve en Europa el problema de la despoblación en España.

“Francia está equilibrada territorialmente. Alemania hizo un esfuerzo en la reintegración, para incorporar al Este de una forma equilibrada. Eso en España no se ha hecho; se ha abandonado al 70 por ciento del territorio a favor de la costa y tres grandes ciudades”, ha apuntado.

Representantes políticos de varios partidos han entrado en la campaña con la polémica de la carne y con fotografías ante vacas.

“Este debate me parece muy artificial. Lo ha puesto sobre la mesa el ministro de Consumo, quizá por darse protagonismo, y lo han cogido al vuelo determinados partidos para crear un debate que no está profundizando en lo real. Hay que saber qué es la ganadería extensiva e intensiva, diferenciarlos y ofrecer información a los consumidores de lo que está comprando. Y no se está haciendo. Sobre todo lo que hay que hacer, como soriano, es defender al ganadero, que en Soria trabaja bien”, ha apuntado.