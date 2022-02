Casado urge a tomar medidas en sistema sanitario

Martes, 01 Febrero 2022 18:48

La ex-consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido que si no se toman medidas para reordenar el sistema sanitario de la Comunidad no se cerrarán sólo consultorios médicos sino centros de salud enteros, ante la falta de profesionales sanitarios en los próximos cinco años.

"Cuando tienes una cosa que está desorganizada pueden suceder dos cosas: lo organizas y le das sensatez y por lo tanto lo tamponas y funciona, o dejas que vaya a su libre albredio, con lo que no cerraremos consultorios, sino centros de salud enteros, porque de aquí a cinco años al menos mil médicos de familia se van a jubilar cuando los nuevos que se incorporan no llevan a 700 si se quedan todos en Castilla y León", ha explicado la ex-consejera de Sanidad a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa donde ha apoyado la candidatura soriana de Ciudadanos.

Por ello ha urgido a reordenar el sistema sanitario, que ha descartado que supongan recortes ni privatizar, sino dar sensatez y planificar y reforzar.

"En ese reforzamiento nos planteábamos incorporar 1.500 profesionales, de los cuales 499 son enfermeras. Es invertir sobre todo en el eje estratégico del sistema de salud, que es la Atención Primaria, porque si funciona, la secundaria y terciaria funcionan muchísimo mejor, y lo dice hasta el Banco Mundial, que románticos no son", ha recalcado.

A preguntas de los periodistas, Casado ha señalado que hay una realidad incontrovertible en la Comunidad, que tiene 2.300 médicos de familia, 1.676 consultorios y 94.000 kilómetros cuadrados y si están diciendo que abrirán los consultorios todos los días "está mintiendo porque matemáticamente no se puede".

En este sentido ha subrayado que hay que garantizar siempre la atención del médico y de la enfermera a la población, ya sea en su domicilio, en el consultorio o en el centro de salud.

Casado ha apuntado que hay un problema de Atención Primaria en todos los médicos, tanto a nivel urbano como rural, por lo que hay que resolverlo, de tal forma que en la urbana y de pueblos grandes, hay que trabajar el proyecto Adas, de herramientas administrativas para asistencia sanitaria, con el desvio de consultas burocráticas, "una demanda de todos los profesionales".

Además hay que hacer la consulta a demanda, en la que enfermería tiene un papel clave, y hay que impulsar la acción comunitaria.

"Me ha chocado mucho que el nuevo consejero permitierá que hubiera un proyecto comunitario de 15.000 euros para intentar poner en red a toda una población para que se pusieran en contacto todos ellos y estuvieran pendientes de las personas más frágiles", ha apuntado.

La ex-consejera de Sanidad ha criticado que ahora se gasten siete millones de euros en las camionetas "inseguras" para realizar los cribados de antígenos.

Casado ha manifestado que en el medio rural es fundamental la cita previa, como existe en Atención Primaria urbana, porque de lo contrario se pueden tener a los profesionales "dando vueltas a la Comunidad, llegar a un pueblo que no haya nadie que te necesite y no has hecho atención clínica en toda la mañana".

También ha recalcado el transporte a la demanda, con otro tipo de movilidad, como taxis, que pueden fijar empleo.

Casado, que ha apoyado esta tarde la candidatura de Ciudadanos de Soria, ha señalado que el PP calificó en la Junta el proyecto del Plan de Reordenación de Atención Primaria como "magnífico", "lo que había que hacer". pero que "no iba a dejar hacerlo de ninguna de las maneras porque se perderían votos".

"No lo entiendo ni lo entenderé nunca. Un voto nunca está por encima de la salud de las personas", ha resaltado.

Casado ha recalcado que la toma de decisiones siempre ha sido "científica" basada en las pocas y muchas evidencias que podían tener en cada momento de la pandemia y, cuando se tuvo la herramienta fundamental de la vacunación, lo que se hizo fue echar el resto para tener una de las mejores campañas de vacunación a nivel nacional.

Por otra parte, ha señalado que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, fue el que hizo el mejor debate televisivo, ante un Mañueco que "significa el pasado inmovilista" y un Tudanca "que hace propuestas que reflejan su desconocimiento de esta tierra"