Soria ¡Ya! defenderá 123 enmiendas a cuentas regionales

Viernes, 02 Diciembre 2022 10:42

Las próximas dos semanas serán de "intensa actividad" para los tres procuradores de Soria ¡YA!, que defenderán en comisión en las Cortes regionales las 123 enmiendas presentadas a las cuentas.

Las enmiendas han sido hoy presentadas y detalladas a los medios de comunicación locales en una rueda de prensa en su sede de la calle Mayor de Soria.

Las enmiendas a partidas sanitarias son de las más numerosas y cuantiosas de las presentadas por la agrupación de electores soriana, superando los 5 millones de euros.

En ellas se pide aumentar las partidas para los centros de salud de la Junta en la provincia.

Soria ¡YA! considera que lo propuesto por el ejecutivo de Fernández Mañueco es insuficiente para ejecutar la construcción de los centros Soria Norte y los de El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe, así como la reforma del centro de salud de Almazán.

No se olvidan de otros centros médicos de la provincia, ya que se ha solicitado el acondicionamiento de las instalaciones de Gómara, San Pedro Manrique y Berlanga de Duero.

Unidades de radioterapia, ictus y dolor, una segunda UVI móvil y otra ambulancia UME, un helicóptero medicalizado con base en San Esteban de Gormaz, la farmacia de Villar del Río o una dotación económica de ayudas por desplazamiento para ayudar a pacientes y familiares a compensar sus gastos para acceso a los servicios sanitarios, son otras de las enmiendas sanitarias realizadas por Soria ¡YA! a los Presupuestos de Castilla y León.

Economía y presidencia

En las propuestas de Soria ¡YA! no faltan las ayudas al funcionamiento para empresas, uno de sus caballos de batalla para esta legislatura.

La agrupación propone una codificación en el texto articulado de los presupuestos para que la Junta las aplique a través de una línea de subvenciones para apoyo a la competitividad de las empresas sorianas, tal y como autorizó la Comisión Europea para provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Para ello proponemos un crédito de 10 millones de euros en la partida correspondiente. La agrupación de electores hace hincapié en sus enmiendas a la modernización de los diferentes polígonos industriales de la provincia, ya que consideran que deben ser el motor económico de municipios y comarcas, pero que ahora, en muchos casos, sufren enormes carencias en cuanto a equipamientos.

Por esto, pide partidas para dotarlos de alta tensión, gas natural, paneles solares, fibra óptica de última generación y cobertura 5G.

Estas carencias, a ojos de Soria ¡YA! hacen que dichos polígonos no sean interesantes para las empresas por lo que es más complicado dotar de oportunidades al territorio y competir en igualdad de condiciones.

En el paquete de enmiendas que afectan a la consejería de Economía, con un montante de 12 millones de euros, la agrupación de electores ha propuesto aprovechar la buena situación geográfica de los municipios de Medinaceli y Arcos de Jalón.

Para ello, ha presentado un punto en el que solicita a la Junta de Castilla y León realizar un estudio para el desarrollo de un polo logístico e industrial en esta zona.

De esta forma, el sur de Soria, una de las áreas más despobladas de la provincia y de la comunidad, podría convertirse en un centro de atracción de empresas dada su excelente ubicación y conexión por autovías y ferrocarril, siendo cruce caminos en dirección hacia Madrid, el Mediterráneo, el norte de España y Francia.

En las enmiendas destinadas a mejorar partidas para la Consejería de Presidencia que afectan a la provincia, Soria ¡YA! ha presentado dos propuestas que ascienden a 1,06 millones de euros.

Por un lado, se pide incrementar la partida para la cohesión territorial de la provincia de Soria.

En la otra enmienda, la agrupación de electores ha solicitado un estudio de viabilidad para convertir el edificio del antiguo parador de Santa María de Huerta en centro de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP). Movilidad e infraestructuras Otro paquete de enmiendas importante es el relativo a carreteras e infraestructuras autonómicas, que pasa de los 7 millones de euros.

Desdoblamiento de N-234

Destacan partidas para la redacción del proyecto para la construcción de los primeros kilómetros de autovías autonómicas en la provincia.

Esto es, el desdoblamiento de la N-234, una promesa de Fernández Mañueco en la pasada campaña electoral, la conversión de la CL-116, desde El Burgo de Osma a la A-2, y de la CL-101, entre Almazán y Ágreda.

También hay enmiendas para las variantes de población no ejecutadas en el Plan de Carreteras Regionales 2008-2020 en Berlanga de Duero, Marazovel y Villasayas.

No falta el cruce de la CL-116 con la SO-100, para el que se pide una partida para terminar con este punto de elevada siniestralidad.

Estas enmiendas se completan con partidas para la mejora, modernización y acondicionamiento de varias carreteras de la Junta en Soria, como son la CL-117, SO-152, SO-350, SO-912 Y SO-920.

Educación y cultura

En estos dos bloques, Soria ¡YA! ha presentado enmiendas para ejecutar un proyecto que lleva muchos años sobre la mesa, como es el nuevo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas.

Otras partidas propuestas por Soria ¡YA! en los Presupuestos en materia de educativa: incremento de la partida destinada al transporte escolar para ampliación del transporte escolar en zonas rurales para enseñanzas no obligatorias; partida destinada a los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales para que estos lleguen a todos los centros educativos por igual.

En cuanto a Cultura, la agrupación de electores ha presentado una batería de enmiendas con el objetivo de salvar una parte importante del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico de la provincia, y que aparece recogido en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Algo más de 11 millones de euros repartidos en 51 enmiendas que van desde el yacimiento paleolítico de Torralba y Ambrona, pasando por el castillo de adobe de Serón de Nágima y la ampliación del palacio de la Audiencia, hasta la declaración como de Interés Turístico Regional de las diferentes fiestas relacionadas con las celebraciones de la ánimas que hay en la provincia. Por mencionar algunas del medio centenar.

El patrimonio etnográfico también tiene cabida en las enmiendas presentadas por Soria ¡YA!. De esta manera, ha solicitado partidas para la catalogación, estudio y conservación de los palomares del tercio sur de la provincia y de las tenadas de la zona de Berlanga de Duero.

En ambos casos, edificios característicos en muchos pueblos de la provincia de Soria que están en grave riesgo de desaparecer, y que podrían ser eje para el desarrollo de actividades y negocio en torno a los mismos. Medio ambiente En este apartado, Soria ¡YA! ha enmendado los Presupuestos para 2023 con el objetivo de agilizar los trámites para la declaración en parques naturales de las vertientes sorianas de la Sierra del Moncayo y de la Sierra de Cebollera.

Otras enmiendas en cuentas destinadas a la Consejería de Medio Ambiente son para la dotación de una herramienta de certificación que posibilite la emisión de los bonos de carbono derivada de la gestión forestal; y para una avioneta para la extinción de incendios con base en el aeródromo de El Amogable, en Navaleno.

En cuanto a otros departamentos de la Junta, Soria ¡YA! ha presentado enmiendas para la mejora de las instalaciones de los centros para personas mayores de Los Royales y Virgen del Rivero, en San Esteban de Gormaz, y el C.A.M.P. y C.O. “Ángel de la Guarda”, con un valor de 250.000 euros. La asignación de partidas para la promoción de productos alimentarios de calidad de la provincia, como las setas y trufas, la IGP Mantequilla de Soria y los vinos sorianos de la D.O. Ribera del Duero, también tienen su lugar en las enmiendas de la agrupación. Con este paquete de 123 enmiendas, valoradas en más de 39 millones de euros, Soria ¡YA! quiere mejorar unos Presupuestos de Castilla y León que considera insuficientes para los sorianos, ya que no atajan de forma directa los problemas de los ciudadanos de la provincia ni propone medidas para luchar contra la despoblación. En este sentido, esperan que el ejecutivo formado por PP y Vox tengan la disposición de negociar estas propuestas y sumarlas al Presupuesto para 2023.