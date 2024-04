Soria ¡Ya! cuestiona gestión de guardías en servicio de traumatología

Martes, 09 Abril 2024 13:55

Soria ¡Ya! llevaal pleno de las Cortes regionales de esta semana una pregunta oral dentro de la sesión de control al ejecutivo Mañueco-García Gallardo sobre el servicio de traumatología y la gestión del Sacyl del mismo en Soria.

Juan Antonio Palomar será el encargado de realizar esta pregunta tras conocerse que hace unos días no había especialista en traumatología que cubriera la guardia en el Hospital Universitario de Santa Bárbara, el único público de la provincia de Soria.

“No había ningún especialista que, ante una urgencia, pudiera intervenir, algo que, a nuestro juicio, es bastante grave y demuestra la improvisación con la trabajan los responsables de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, con Yolanda de Gregorio a la cabeza, y de la gerencia del Sacyl”, ha denunciado el procurador soriano.

Tal y como ha narrado Palomar, la solución a esta merma en el servicio fue mandar a un celador a Valladolid para buscar en un coche del Sacyl a un especialista en traumatología y que cubriera así la guardia. Para ello se empleó el coche disponible para urgencias del punto de atención continuada de La Milagrosa que presta servicio de emergencia a las zonas de Salud Soria Norte, Soria Sur y Soria Rural.

“Es decir, estuvimos sin traumatólogo ni coche de urgencias para atender una causa mayor en Soria capital y, lo más grave, en 47 municipios de la zona básica de salud Soria Rural. Una ocurrencia que ese día dejó durante más de 5 horas desatendidos y sin medios materiales a miles de sorianos”, ha señalado el procurador.

Para Soria ¡Ya! esto demuestra el grado de improvisación en la gestión de los recursos humanos y materiales del Sacyl en Soria y “la falta de compromiso con los sorianos, que seguimos siendo tratados como pacientes de segunda”.

Castillo de La Raya en Monteagudo de las Vicarías

La segunda pregunta oral ante el pleno la hará Vanessa García al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Soria ¡YA! quiere saber si la Junta tiene intención de adquirir el castillo de La Raya de Monteagudo de las Vicarías y cuáles son sus planes para el mismo.

El pasado mes de febrero fue noticia que los actuales propietarios de esta fortaleza, declarada BIC, la habían puesto a la venta por 45.000 euros. En opinión de Soria ¡YA!, dada la importancia de este monumento para la historia de Castilla, fundado por Alfonso VIII, no puede seguir en manos privadas, “máxime cuando la propiedad ha abandonado este castillo, permitiendo que se caiga a pedazos”, denuncian desde el movimiento ciudadano, que recuerda que esta fortaleza forma parte de la Lista Roja de Patrimonio.

En este sentido, los sorianistas recuerdan que la Junta tiene las herramientas legales para poder actuar, “si no lo hace es porque no quiere. Nos consta que el Ayuntamiento de Monteagudo y sus vecinos están interesados en esta fortaleza, pero las arcas municipales no pueden afrontar la posterior restauración, por lo que es necesario y urgente que intervenga la Junta”, sostienen desde Soria ¡YA!.

El movimiento ciudadano lamenta que el actual ejecutivo esté más centrado en edificios de cuestionable valor artístico, histórico y democrático, mientras deja caer el rico patrimonio que existe en la Comunidad inhibiendose de sus responsabilidades y competencias en esta materia.

Interpelación sobre políticas de natalidad

Otro de los temas que lleva Soria ¡YA! al pleno de esta semana “es un asunto que nos preocupa, que no es otro que los bajos niveles de natalidad que estamos soportando”.

En la rueda de prensa previa a la sesión plenaria, el movimiento ciudadano asume que no es un problema exclusivo de Soria, “pero en la provincia lo sufrimos en mayor grado ante el envejecimiento de la población y la marcha de gente joven a otros lugares con más oportunidades”.

Ángel Ceña ha recordado que nacen casi la mitad de bebés ahora que hace quince años. “El problema demográfico al que se enfrenta nuestro país es más que preocupante. Hacen falta políticas de Estado que ayuden a revertir esta situación de la mano de las comunidades autónomas”, ha insistido.

Para Soria ¡YA! son las administraciones las principales responsables de poner en marcha medidas que vayan más allá de emitir cheques bebé “que no solucionan un problema muy complejo. Se tienen que diseñar y aplicar políticas que favorezcan la conciliación familiar y laboral, que ayuden a disponer de un hogar digno y asequible, mayor seguridad laboral, ayudas a familias monoparentales, servicios públicos de calidad y que estos también sean accesibles en el medio rural o ventajas fiscales”.

Asimismo, el movimiento ciudadano considera que las administraciones no están siendo eficaces ni valientes ante un problema que va más allá del presente, “que condiciona el futuro de muchos territorios y del país mismo en todos los ámbitos. No están a la altura”.

“En Castilla y León no es un problema que preocupe al tándem Mañueco-García Gallardo, que se dedica a marear la perdiz con otros asuntos para mantenerse en la poltrona, mientras lo que urge es una ley contra la despoblación, que ni está ni se la espera”, lamentan desde Soria ¡Ya!