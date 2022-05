¡Sí, hay vida más allá de las grandes capitales!

Viernes, 20 Mayo 2022 06:54

El Guapo Calavera regresa con "Una escopeta debajo de la cama", una canción rebelde con los tiempos que corren que reivindica que en esta vida no todo es el dinero.

https://www.youtube.com/watch?v=oav-zzDswSw

Ante la propuesta de artistas como C. Tangana o Rosalía, cuyo discurso se centra en lujos, joyas, yates y ostentación, El Guapo Calavera hace alarde de casta y orgullo rural poniendo sobre la mesa su filosofía.

"¿Y qué si no tengo dinero? Si tú eres lo primero y el mundo entero está bajo tus pies" reza en el estribillo de la canción.

Toda una declaración de intenciones, un canto contra la inmediatez de la llamada "generación ya", una puesta en valor de la vida de la gente "normal", de la gente de la calle, de la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar.

Y, aunque no lo parezca, el sonido de la canción está claramente influenciado por los sonidos urbanos.

Unas trompetas dignas de un western orquestado por Morricone abren paso a una base trapera cuyos subgraves tendrían cabida en el nuevo disco de Bad Bunny.

La voz entra con fuerza y unos coros claramente coreables (valga la redundancia) abren paso a un final apoteósico, de carácter rocknrollero que nos recuerda que no, que tú "no eres lo primero". Vaya, y yo que me lo había creído.

La nueva canción de El Guapo Calavera nos pone los pies en el suelo, nos recuerda que no somos el centro del mundo, ni nosotros, ni ellos, aquellos que llevamos venerando mucho tiempo cuyas canciones hablan de temas que nos resultan tan ajenos a la gente de a pie. Quizás llevemos varios años rezando a los dioses equivocados.

En cuanto al vídeo, es el típico videoclip realizado con poco presupuesto y mucho ingenio. El Guapo Calavera sólo espera que el actor se reponga pronto de la pulmonía que habrá cogido bajo la lluvia.

En sus redes sociales prometen estar de gira este próximo verano, no se los pierdan.

Además son de Soria, de aquella España vaciada que tanto nos gusta mencionar pero tan poco nos gusta visitar.