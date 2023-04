Serrano: "los ministros tienen que venir a Soria con algo bajo el brazo"

Martes, 04 Abril 2023 12:19

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reclamado al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que cuando vengan a Soria miembros del Consejo de Ministros del Gobierno lo hagan con “algo” bajo el brazo y no a dar solo un mitin.

Serrano, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas por Bolaños en su visita a la capital soriana para participar en un encuentro municipal del PSOE soriano, donde aseguró que “nunca antes” en la historia Soria había estado tan presente en las conversaciones del Consejo de Ministros y era el proyecto socialista quien garantizaba su futuro, ha señalado que se podía acordar “para bien” de Soria.

“Cuando un ministro viene debería de venir con algo bajo el brazo. y si no, más vale que no venga. Si viene a hacer otro mitin, ya tuvimos una ministra hace cuatro días en la estación”, ha recordado.

Serrano ha pedido a Bolaños que diga que viene a ofrecer un mitin y no engañe a los sorianos.

“Sobre todo le pediría que en ese Consejo de Ministros, donde se aprueban los PGE no nos meta un hachazo del 32 por ciento a la baja como nos metieron. Con lo cual, creo que se acuerdan de Soria pero para mal”, ha censurado.

En cuanto a las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, que aseguró que el PSOE volverá a tener como objetivo electoral recuperar el Gobierno de la Diputación, Serrano ha recordado que también pidió cambio cuando el primero que tendría que aplicarse “el cuento” sería él, porque es el “decano” de los alcaldes de los pueblos grandes.

“Es muy fácil la expresión manida de cambio, cambio, cambio, pero a mí que no me toquen. Ha intentado muchas veces apostar por caballos fuera de Soria –en alusión a las elecciones en el seno del PSOE nacional-, y no lo ha conseguido y a lo mejor ahora su opción es la Diputación. Que nos lo diga y le dejamos la silla, que tampoco estamos muy apegados”, ha ironizado.