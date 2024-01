Santonja rechaza posible alteración de paisaje del Cerro de los Moros

Miércoles, 31 Enero 2024 13:37

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha manifestado que nadie debe tener temor sobre una posible alteración del paisaje cultural de la margen derecha del río Duero a su paso por Soria, debido a la construcción de viviendas en el Cerro de los Moros, porque la Ley de patrimonio en tramitación protege a estos bienes de posibles impactos visuales.

“No, no puede ser. No entraría en ninguna cabeza que se construyese allí enfrente –en referencia al cerro de los Moros, ha dicho a las puertas de la ermita de San Saturio- y no se va a construir”.

El expediente urbanístico del cerro de los Moros plantea más de 1.300 viviendas, que El Ayuntamiento de Soria ha anunciado que quiere concentrar en la zona de la Rumba, continua al Cerro de los Moros, y que para varios colectivos supondría afectar visualmente, desde el paraje del Castillo, a este paisaje cultural, que tiene como fondo a la ermita de San Saturio.

“No abajo no. Se tiene que buscar otro sitio. La ley de Patrimonio va a ser muy clara. Algunos se pueden permitir el lujo de inflirgirlas y desconocerlas pero no es nuestro caso”, ha subrayado.

En cuanto a la posible protección de esta zona como BIC, Santonja ha señalado que la Junta no ha escurrido su responsabilidad en esta declaración, aunque ha remitido al Ayuntamiento de Soria para que resuelva antes el expediente urbanístico.