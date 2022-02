Ramiro: "En Unidas Podemos hablamos claro"

Viernes, 11 Febrero 2022 16:19

El candidato de Unidas Podemos de Soria a las Cortes regionales, Jorge Ramiro, ha subrayado en el cierre de campaña que su formación habla claro y no se pone de perfil ante los problemas reales de la provincia.

Jorge Ramiro, candidato por Soria, ha aprovechado el último día de la campaña electoral del 13F para lanzar una última reflexión al electorado de la provincia.

“¿Qué le debe Soria a 35 años de gobierno del Partido Popular? Los mismos que han despoblado la región con sus políticas no pueden ser, por lógica forzosa, los salvadores de esta tierra. Es hora de obrar el cambio, es hora de sacar de las instituciones regionales a quienes las han desmantelado en beneficio de sus propios intereses y los de sus amigos”.

Como motivos para escoger a su candidatura frente a la de otras formaciones, Ramiro ha sido categórico: “En Unidas Podemos hablamos claro, no nos ponemos de perfil ni damos respuestas tibias, como están haciendo en otros partidos que no se mojan ante problemas reales de esta provincia. Nosotras decimos SÍ al blindaje de los Servicios Sociales, a la puesta en valor de nuestro Patrimonio Natural y Cultural y NO al expolio despiadado de nuestra provincia por parte de multinacionales y redes clientelares de quienes han llevado a nuestra región y a nuestra provincia al estado en el que se encuentra actualmente”.

Ramiro ha pedido el voto para Unidas Podemos de forma asertiva y clara: “Este domingo nos jugamos, sin paños calientes, quiénes van a gestionar aspectos tan fundamentales de nuestra vida como son nuestra Educación, nuestra Sanidad, nuestro Medio Ambiente o nuestros transportes. De las sorianas y los sorianos depende empezar a cambiar las cosas o dejar que nos sigan tomando el pelo y obligándonos a irnos de nuestra tierra”.

A las 18:00 horas de hoy, Unidas Podemos celebrará su fin de campaña en la entrada de la Alameda de Cervantes con un acto triple: Recital literario, con Pedroflauta; Entremés poético, con El Tío Prensas; y Desmontando mitos de la historia de la provincia de Soria, con el historiador y astrónomo Alberto Jiménez.

Unidas Podemos ha estado presente ayer con su mesa informativa en la Plaza del Rosel y San Blas.

“Nos gustó mucho estar con la gente en este día de mercado”, han señalado, “y todavía vinieron bastantes personas a comentarnos sus inquietudes, a solicitarnos el programa y la papeleta. No obstante, lo mejor y más bonito es cuando se acercan a darnos mucho ánimo, a desearnos suerte para el domingo y a pedirnos que cambiemos las cosas y no nos olvidemos de Soria”.

En la jornada de hoy, viernes 11 de febrero, la mesa informativa de la coalición se ha situado en la Plaza de Mariano Granados.