Protesta antitaurina en el centro de Soria

Domingo, 27 Septiembre 2020 13:48

Una veintena de activistas de CAS Internacional y Anima Naturalis se han concentrado al mediodía de este domingo en el centro de Soria para reclamar a la Junta de Castilla y León que no conceda ayudas económicas al sector taurino para paliar los efectos del coronavirus Covid 19.



Los participantes en la concentración, la mayoría de ellos llegados desde fuera de Soria, han mostrado carteles y han coreado consignas en contra de la permanencia de la conocida como Fiesta Nacional, como "tauromaquia, vergüenza nacional" y "la tortura no es cultura".

Además han leído un manifiesto en el que el dinero público debe gestionarse ahora más que nunca con sensibilidad y por ello han reclamado a la Junta de Castilla y León que no destine "ni un euro" al rescate del sector taurino y que todos los esfuerzos sean destinados al bien común.

"Es ahora cuando tenemos una oportunidad única para dejar atrás los privilegios del pasado y construir un futuro mejor: un país sin maltrato animal en sus fiestas y tradiciones", ha señalado.

Según las asociaciones convocantes de la protesta, no es justo que una actividad tan rechazada como los toros reciba millones de euros al año y solicite ahora el sector taurino más ayudas, a pesar "del gran rechazo que genera en la mayoría de la sociedad".

Una de las integrantes de Anima Naturalis, Yessica García, ha declarado que la protesta antitaurina es un acto reivindicativo en favor de la vida de los animales.

"En una sociedad del siglo XXI el diálogo social es absolutamente necesario para reinventar nuestras fiestas y hacerlas de manera que el maltrato animal sea una cosa del pasado y la crueldad no forme parte de nuestra cultura", ha manifestado.

García, que ha subrayado que la sociedad cada vez está más concienciada de la necesidad de acabar con el maltrato animal, ha censurado que la base de las fiestas de San Juan sea el sufrimiento animal.

"Es desolador que las fiestas se basen en los toros. En una búsqueda hacia la evolución, deberíamos realizar un ejercicio de autocrítica y valorar si nuestras tradiciones deben perpetuarse porque sí o quizá reiventarlas", ha recalcado.