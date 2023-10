PPy Vox tumban 13 de 15 propuestas de Soria ¡Ya!

Miércoles, 04 Octubre 2023 18:04

Partido Popular y Vox han tumbado trece de las quince propuestas de resolución presentadas por Soria ¡Ya! en el debate de la Comunidad.

En la sesión de hoy del Debate de Política General de Castilla y León, Soria ¡YA! ha vuelto a proponer asuntos que considera urgentes para la provincia, como la vuelta de los estudios de medicina al campus de Soria; el paso a distinto nivel para salvar el cruce de las carreteras autonómicas CL-116 y SO-100 en Berlanga de Duero; que la segunda UVI móvil esté activa las 24 horas, 365 días al año; que se dote a la provincia de una base con helicóptero sanitario; la aplicación por parte de la Junta de las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos de Soria; la descentralización de sedes de la Junta y fomentar la llegada de nuevos pobladores.

De las 15 propuestas de resolución presentadas por Soria ¡YA! en el pleno del Debate de Política General, dos han sido aprobadas por la unanimidad de los grupos, las que instan al Gobierno de España a agilizar la finalización de las autovías A-11 y A-15.

Algo que agradecen desde el movimiento ciudadano “ya que sería complicado explicar por parte de los grupos parlamentarios un voto en contra, al ser dos proyectos que acumulan años de retrasos por parte de los diferentes gobiernos de España”.

Otra de las propuestas de resolución defendidas hoy ha sido el retorno de los tres primeros cursos del grado de medicina al campus de Soria. “Una reivindicación de Soria ¡YA! y de toda la sociedad soriana”, afirman los sorianistas. Esta iniciativa no ha salido adelante al no contar con los apoyos suficientes. Como ya ocurriera en el pasado mes de febrero, cuando los procuradores sorianos presentaron una PNL con esta reivindicación, tanto PP como Vox han votado en contra, y PSOE se ha abstenido.

Soria ¡YA! ha sostenido que “los partidos del gobierno de coalición siguen enrocados en el no. El llamamiento al diálogo que hizo ayer el presidente Fernández Mañueco es simple y llanamente postureo político. Es incomprensible que no atiendan a una reclamación apoyada ampliamente por la sociedad soriana”.

En cuanto al anuncio del PSOE solicitando una facultad de medicina en Soria, el movimiento ciudadano se felicita de que, gracias a su presencia en las Cortes, los socialistas hayan añadido a su lista a Soria.

“A finales del año pasado, los procuradores del PSOE presentaron iniciativas instando a la Junta la creación de sendas facultades de medicina en Burgos y León. Entonces Soria parece que no entraba en sus planes, se les pasó o consideraron que no era relevante. Nos alegramos que, tras nuestra proposición no de ley de febrero y la campaña de firmas que organizamos, hayan tenido a bien incluir a Soria”.

Soria ¡YA! ha sostenido que su propuesta de implantar los tres primeros cursos de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria sigue adelante.

“En estos momentos nos parece la opción más razonable y viable. Y el ejemplo es Huesca, una ciudad de características similares a Soria, que ha albergado los tres primeros cursos de este grado y, una vez comprobado que es factible, en el curso 2024-2025 se implantarán estos estudios en su totalidad. Eso es lo que queremos”, han apuntado.

Y han añadido que “respetamos y aplaudimos el nuevo interés del PSOE de una facultad de medicina en Soria y, llegado el momento, lo más probable es que lo apoyemos en las Cortes. Pero ese es su proyecto, el nuestro está más pegado a la realidad, por lo tanto posible de llevar a cabo, y por eso prefieren abstenerse”.