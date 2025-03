Podemos Soria se manifiesta en Valladolid para defender la Sanidad Pública

Sábado, 15 Marzo 2025 15:01

Una representación de Podemos Soria se ha manifestado este sábado en Valladolid en defensa de la Sanidad Pública.

“Hoy es el día en que todas las personas de Soria debemos estar aquí”, ha subrayado el portavoz Alberto Sanz, “porque dentro del ignominioso desmantelamiento del sistema público de sanidad que afecta a todo el estado español el caso de Castilla y León es de los más flagrantes y e indignantes, y a su vez, de entre nuestra autonomía lo que padece la provincia de Soria es absolutamente sangrante, repulsivo, y no nos podemos callar ante lo que nos están haciendo”

La manifestación que ha recorrido hoy las calles de la capital pucelana ha sido convocada por CCOO y UGT en coordinación con todas las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León, incluida la recién creada en la provincia de Soria.

“Era un paso lógico y ha surgido de una manera fluida y natural en esta pasada quincena. De hecho la constitución oficial ha sido esta misma semana”, ha señalado el portavoz morado.

La formación morada ha animado a toda la ciudadanía soriana a participar e involucrarse en la recién constituida plataforma,

“En la plataforma no se trata de partidos, ni de sindicatos, ni de asociaciones profesionales o de enfermos, sino que es algo que trasciende cualquier sigla. Se trata de personas, de ciudadanas y ciudadanos que sufrimos los injustos recortes y privatizaciones, todas las carencias de la sanidad pública. Por tanto, en esta plataforma estamos representadas todas las personas de la provincia de Soria”, ha manifestado..

La próxima reunión tendrá lugar el jueves 27 de marzo a las 18:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Soria y quienes deseen ponerse en contacto con la plataforma pueden hacerlo en la dirección plataformasanidadsoria@gmail.com

El partido del círculo defiende desde su fundación un sistema sanitario 100 por ciento público “frente a la privatización y el despedazamiento de nuestra sanidad, la que es de todas y de todos, en beneficio de unos pocos. Todo ese dinero que acaba en manos privadas debe revertirse hacia donde debe estar, donde nos pertenece la ciudadanía: en una sanidad totalmente pública, gratuita, universal y de calidad. No merecemos menos”.

Sanz ha afirmado categóricamente que no habrá ningún retroceso ni ambages en la lucha por revertir esta situación: “No vamos a cesar de pelear porque es una cuestión de justicia. La Sanidad es un derecho, no un negocio. Con los derechos no se negocia, porque donde hay negocio no hay derechos”.