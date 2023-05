Podemos defiende otra pavimento para la ciudad

Jueves, 18 Mayo 2023 16:26

Podemos Alianza Verde se ha mostrado partidario de darle una vuelta al adoquinado que el PSOE ha ido implantando en el centro urbano de Soria buscando un pavimento más cómodo para los vecinos y los propios vehículos.

El alcaldable de Podemos-Alianza Verde, Alberto Sanz, ha presentado este jueves en rueda de prensa el programa electoral de su formación para las elecciones locales del próximo 28 de mayo, en Soria capital, que incluye 130 medidas que espera poder en marcha en la próxima legislatura, en el que la formación morada aspira a ser "determinante" para conformar gobierno.

En cuanto a la postura de Podemos-Alianza Verde sobre el adoquinado en el centro de la ciudad, Sanz ha asegurado que a su formación no le parece la mejor manera de "pacificar" el tráfico.

"El pacificar el tráfico no consiste en ponerlo tan difícil que te dé miedo pasar con el coche. Pero no queremos copiar el discurso del adoquín a otros partidos", ha señalado.

Sanz ha asegurado que la pacificación del tráfico en Soria pasa por implementar conceptos como la supermanzana, en las que calles estrechas e internas en los barrios, donde ahora no se está cómodo ni andando ni en coche, se transformen en peatonales y se dediquen las calles exteriores para el tráfico rodado.

Además ha apuntado que la pacificación también pasa por las vías radiales que conecten el centro con los barrios.

"La pavimentación del suelo hay que estudiarla con más cuidado, en los materiales. Hay calles que cuando llueve o nieva se convierten en auténticas trampas mortales, porque no se les ha aplicado un pavimento adecuado. Pero al PSOE le ha gustado siempre mucho hacer las obras cuatro veces. Hoy te pongo este pavimento y si no va bien, te lo levanto y lo vuelto a hacer. Nos gusta recordar a la ciudadanía que hacer la misma obra cuatro veces, no es hacer cuatro obras. Es hacer una chapuza tres veces", ha ironizado.

Sanz ha señalado que hay "cientos" de casos documentados de tacones que se enganchan en el pavimento, de caídas de vecinos...

Por otra parte, el alcaldable de Podemos-Alianza Verde se ha mostrado partidario de eliminar el embudo del alto del paseo del Espolón.

"No entendemos cómo hubo bemoles de hacer una tropelía de este calibre, creando un embudo antipático y evidentemente llevamos en nuestro programa ensanchar ese paso, restando un poco a la entrada del parking. Está estudiado y dan los metros", ha asegurado.