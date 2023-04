Plataforma sindical para negociar nuevo convenio

Jueves, 13 Abril 2023 14:31

Los sindicatos UGT y CC.OO. han constituido una plataforma en Soria para negociar el convenio de la industria siderometalúrgica en la provincia, que da empleo a más de 2.500 trabajadores, y han advertido que están dispuestos a convocar una huelga si no se consigue una aproximación de posturas en el SERLA.

UGT y CC.OO. han constituido una plataforma para negociar con la patronal el nuevo convenio, tras ocho reuniones de la comisión negociadora sin que se llegase a acuerdo o, al menos, a acercamiento en los planteamientos, según han informado este jueves en rueda de prensa los representantes de CC.OO. y UGT de Soria en el sector siderometalúrgico, Pablo Soria y Amor Pérez.

El sector de la industria siderometalúrgica de la provincia aglutina a más de 2.500 trabajadores, de empresas como Fico Mirrors, Huf España y Mubea Iberia.

“Nos quieren quitar cosas que teníamos en el convenio. Es una patronal retrógrada. Una de sus pretensiones es que trabajásemos más horas. Es la primera vez que veo como se negocia un convenio donde la patronal quiere quitar derechos a los trabajadores”, ha denunciado Soria, de UGT.

Los sindicatos han pedido la mediación del SERLA y de no llegar a buen puerto las negociaciones, han avanzado que convocarán huelga.

Amor Pérez, de CC.OO., ha señalado que la reivindicación sindical es actualizar los salarios según el IPC o reducir la jornada laboral.

“Cláusula de revisión salarial al IPC no es sólo ponerla en el convenio, sino que sea efectiva para los trabajadores. La jornada laboral no se toca en el sector desde hace once años”, ha señalado.

Además ha lamentado que la patronal se beneficie de las ayudas al funcionamiento y no repercuta parte a los propios trabajadores.

“A nosotros nos parece bien la fiscalidad diferenciada, y quisiéramos más, pero no sólo para las empresas. Queremos que los trabajadores se vean beneficiados y que algo de ese 5 por ciento, que podía ser más, nos tocará a los trabajadores”, ha señalado Soria.

Soria ha asegurado que pocas empresas podrán implantarse en Soria con este planteamiento, al no haber salarios dignos.