La España Vaciada prepara candidaturas de generales

Jueves, 13 Abril 2023 14:58

El procurador de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha confirmado que se han comenzado a trabajar en la España Vaciada en las candidaturas para las elecciones generales, en la que el objetivo es tener representación en el Parlamento español y, a ser posible, conformar grupo propio.

La coordinadora de la España Vaciada ha avanzado que está ultimando además las candidaturas en más de cincuenta municipios en la región, incluyendo capitales de provincia como Burgos o Salamanca para las elecciones locales del próximo 28 de mayo, a la que ha renunciado a presentar candidaturas Soria ¡Ya!.

Los representantes de la España Vaciada, que se reunieron el martes en las Cortes regionales invitados por Soria ¡Ya!, han puesto la mira principal en las generales, donde quieren medir sus fuerzas ante los partidos mayoritarios y comprobar la aceptación de su modelo de desarrollo por parte de la ciudadanía.

En cuanto a si le puede pasar factura en las generales el que Soria Ya no se presente en las locales, Palomar ha asegurado que todas las opiniones son respetables, pero ha insistido que avanzaron hace meses que no se presentarían a las locales, porque no eran un objetivo.

“En las siguientes elecciones locales, si tenemos fuerza nos presentaremos”, ha señalado.

En una comunidad tan grande como Castilla y León, cincuenta candidaturas de la España Vaciada para las locales no es un número significativo.

“Hay que ir poco a poco. Nosotros tampoco nos presentamos a las municipales porque queremos ir poco a poco y hacer las cosas bien. La España Vaciada es un proyecto a largo plazo y hay que ir trabajando poco a poco”, ha señalado.

Palomar ha asegurado que sigue vivo el movimiento ciudadano de Soria Ya! y mientras se siga manteniendo el espíritu no tienen por que desilusionarse los ciudadanos.

En cuanto a las declaraciones de la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, que aseguró en Soria que Pedro Sánchez “había puesto a Soria en el mapa”, Palomar ha ironizado que ya estaba en el mapa antes de la llegada de Sánchez al Gobierno y ha lamentado que la ministra de Transportes destacase la inversión en Soria por habitante, “porque a nada que inviertas vas a tener más que en cualquier otra provincia”.

“Son anuncios preelectores. Estamos en campaña desde hace tiempo y lo vemos en las Cortes regionales. Iniciativas que llevamos no salen adelante simplemente por partidismo y es algo que no nos gusta”, ha señalado.

En cuanto a la manifestación de este viernes para demandar mejorar en la sanidad en la provincia, Palomar ha reiterado que las obras de reforma del hospital Santa Bárbara tenían que haberse terminado en 2015 y la radioterapia está comprometida desde 2007.