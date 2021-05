Pauta completa para uno de cada tres sorianos

Lunes, 24 Mayo 2021 17:30

Uno de cada tres sorianos en edad de vacunación ha recibido la pauta completa contra la Covid 19, según ha subrayado este lunes la Junta.

Siguiendo la ‘Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España’, hasta la jornada de ayer las dosis administradas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria eran 67.822, habiendo recibido ya la pauta completa (dos dosis) 28.040 personas y 40.348 la primera dosis.

En cuanto a la cobertura de vacunación sobre la población total de la provincia, es de un 45 por ciento con primera dosis (40 por ciento es la media de Castilla y León) y un 31 por ciento con la pauta completa (25 por ciento en Castilla y León).

Si referimos esta cobertura poblacional a personas con 16 o más años, en Soria asciende al 51 por ciento con primera dosis (46 % en Castilla y León) y al 36 % con pauta completa (28 % en la Comunidad).

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, en colaboración con el Servicio Territorial de Sanidad, mantiene todo el operativo de vacunación en la provincia con los distintos sueros, condicionado por el número y el tipo de vacunas disponibles y de las directrices que puedan provenir del Consejo Interterritorial o la Consejería de Sanidad.

Concluida prácticamente la vacunación con segundas dosis a mayores de 60 años de la provincia, salvo a aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y otras incidencias puntuales, esta semana el operativo se centra, en la medida que lo posibilita la disponibilidad de dosis, en la vacunación del Grupo 9 de la ‘Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España’ (Actualización 7): personas de entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971).

No obstante, la agenda semanal aún no se ha cerrado, pendiente fundamentalmente del posible inicio de la vacunación con segundas dosis (AstraZeneca o Pfizer) a menores de 60 años de aquellos colectivos que recibieron primera dosis de AstraZeneca, esencialmente los grupos 3B y 3C (personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad por no considerarse de primera línea, estudiantes en prácticas clínicas, ayuda a domicilio, centros de menores, colectivos como fisioterapeutas, farmacéuticos, protésicos dentales, logopedas, etc.) y, vacunado posteriormente, el Grupo 6 (colectivos con una función esencial para la sociedad: Guardia Civil, Policía Nacional y Local, bomberos, Emergencias, docentes, etc.).

Menores de 60 años

Esta semana se ha programado (las agendas aún pueden variar en función de las dosis que pudiesen llegar) la inoculación de unas 1.615 dosis, prácticamente en su totalidad totalidad destinadas a primeras dosis de menores de 60 años.

La vacunación a esta cohorte de edad se realiza de manera paralela, como así viene haciéndose con todos los colectivos, en la zona urbana y en la rural.

En el ámbito rural, hoy lunes se inocularán 160 dosis el centro de salud de Arcos de Jalón (53-56 años); mañana 150 en San Leonardo de Yagüe (53-55 años) y 156 en Ólvega (53-56 años); el miércoles 120 en El Burgo de Osma (54-55 años); y el jueves 234 en Almazán (54-56 años), 120 en San Esteban de Gormaz (54-55 años) y 108 en Duruelo de la Sierra y Covaleda (53-56 años).

En el punto de vacunación del Hospital Virgen del Mirón, para pacientes de Soria Norte, Soria Sur y Soria Rural, entre hoy, el martes y el miércoles se inocularán 567 dosis a personas de 56 años.

La Junta ha recordado todos los pacientes que hayan de ser vacunados han sido o están siendo citados por los equipos de vacunación en sus centros de salud o puntos de vacunación de referencia. No deben acudir aquellas personas que previamente no hayan sido citados.