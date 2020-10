OPINIÓN/ En defensa de la libertad, de la Constitución y de la democracia

Viernes, 09 Octubre 2020 07:27

Amalio de Marichalar defiende en este artículo de opinión en el que defiende la situación política actual y los pasos que, a su juicio, está dando el Gobierno para cambiar el sistema democrático.

OPINIÓN/ En defensa de la libertad, de la Constitución y de la democracia

En una nación como España y su larga historia es inadmisible lo que estamos viendo con injurias al Rey permanentes, que es la cúspide del Estado como recoge la Constitución, y queriendo decirle que no es neutral quienes le atacan y si se le defiende, buscar la excusa para señalar al Rey en estrategia estaliniana y nacionalsocialista, tras una etapa última de tanto éxito en nuestra democracia.

Querer cambiar el sistema democrático en medio de una pandemia trágica y provocar un golpe al estado por hitos es algo inimaginable de poder ver en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal , Italia.

Es una ignominia de gravísimas consecuencias estar asistiendo a la destrucción de la división de poderes, al ataque a la libertad, a los medios que denuncian la verdad, a la manipulación de la sociedad para atacar la Constitución y la democracia.

Denuncio como puede el presidente del Gobierno ser cómplice de todo ello y por tanto participe en un ataque permanente a la Constitución, y no cesar a su vicepresidente y ministros que llaman de forma constante y subversivamente a la insurrección y que además están imputados y por tanto el Gobierno estarlo también y desde ayer el vicepresidente por otra causa distinta llamado para investigarlo en el Supremo.

Llamo así mismo al golpe de mano en Madrid, con un plan perverso que forma parte del conjunto donde la presidenta está defendiendo la constitución y la democracia y la felicito por su labor heroica.

Denuncio el plan del presidente del Gobierno para pactar ilegítimamente con quien quiere destruir España, y haber impedido la presencia del Rey en Barcelona para no malograr esos pactos ilegítimos de cara a los presupuestos y su propia supervivencia en el gobierno .

Llamo a una sitúacion que responde ya a muchas figuras jurídicas enormemente graves en una democracia y donde Europa no da crédito a este golpe a la democracia en medio de la pandemia.





Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda.