"On your behalf" gana el Certamen de Cortos

Sábado, 19 Noviembre 2022 21:46

‘On your behalf’, una producción de Reino Unido dirigida por la española Ana García Rico, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje Internacional.

El jurado oficial ha apostado por esta historia protagonizada por una mujer que decide quitarse de en medio a todo aquel que le molesta, siendo detenida y dando solución así a una oleada de crímenes sin resolver. “

Por un guion brillante e inteligente que usa el humor y la paradoja, por la sorprendente interpretación de sus actores, por su delicada fotografía y, en definitiva, por ser un cortometraje original y maravillosamente dirigido”.

Estos motivos llevaron al jurado a decantarse por este cortometraj, ambientado en el pequeño departamento de policía de White Heights donde no encuentran solución a la oleada de crímenes que se ha producido en tan pacífico lugar.

Cuando Ava comienza su declaración, el detective McHendry no da crédito a lo que está escuchando. Nunca pudo imaginar el móvil de los crímenes.

Ana García Rico ha ganado con este cortometrajel el premio Cima (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) en el 34 Festival de Cine de L´Alfás del Pi (Alicante). El Jurado a la Sombra, compuesto por los internos de la Prisión Provincial de Soria, también han decidido otorgar a ‘On your behalf’ su galardón.

En la categoría de Mejor Ficción Nacional el galardón ha recaído en ‘Construcción de un sonido’, un filme hispanochileno dirigido por Cristóbal Arteaga Rozas, en el que a través de un plano fijo el audio es el encargado de narrar al espectador lo que está ocurriendo.

El jurado ha apostado por esta obra “por la valentía de narrar la historia en un plano secuencia con prácticamente toda la acción fuera de campo y conseguir mantener en vilo y sobrecoger al espectador desde el primer momento”.

‘Kambana’, que narra la historia del rechazo que sufren las familias que tienen gemelos en Madagascar, donde existe la creencia popular de que son portadores de desgracias, ha recibido el premio a Mejor Documental Nacional.

Esta producción española está dirigida por Samuel Pastor.

“Por traer hasta nosotros una realidad tan dura y desconocida, y por permitirnos conocer y sentir todo el sufrimiento de sus protagonistas a través de sus imágenes", han señalado los encargados de elegir este premio.

En lo que a animación se refiere, el galardón ha ido a parar a ‘The weitgh of it’, dirigido por Olivia Marie Valdez, Sandra Alfonso Rodríguez y Einar Soler Fernández.

Cuenta la recuperación de una mujer con cáncer de mama a la que se le ha extirpado un pecho y se le ha reconstruido con posterioridad.

Sus cicatrices son un símbolo de fuerza y poco a poco aprende a amar a la mujer que ve en el espejo.

Los motivos que han llevado al jurado a apostar por este corto han sido “la delicadeza y el cariño con el que se trata un tema tan duro y complejo, por conseguir narrar y transmitir una variedad de emociones distintas en poco más de tres minutos”.

El cortometraje ‘La entrega’ ha recibido el Premio Especial del Jurado “por lograr que entremos en el pequeño mundo de su protagonista y que asistamos a un momento tan decisivo para él de forma casi invisible, por sus maravillosas actuaciones y por la gran complejidad de emociones que logra transmitirnos bajo una aparente sencillez narrativa”.

A este reconocimiento se ha sumado el de Mejor Guion FCCR (Fundación Científica Caja Rural) por “marcar la diferencia entre un guion con alma y la simpleza argumental. Por ser un guion que no se desvía de la historia principal, tiene claro el rumbo de la película, la define y la hace como es”.

Bajo la dirección de Pedro Díaz, el filme muestra el día a día de Armando, de 80 años, al que un trauma le impide salir de su casa desde hace una década. Su único contacto con el exterior es a través de un mensajero que le lleva a casa los pedidos que gestiona su hijo desde el extranjero.

Este corto también ha sido el elegido para recibir el Premio Uno de los Nuestros, otorgado por los directores cuyas obras han sido seleccionadas en el XXIV Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

En la categoría Compromiso Social y Medioambiente el premio ha ido a parar a ‘Plastic Killer’, de José Pozo, que cuenta la vida de Amparo de Dios, que vive en una vieja mercería abandonada de Madrid con la única compañía de Carmela, una bolsa de plástico a la que considera su hija. Hasta allí llega un peculiar inspector de Policía para recabar información sobre lo sucedido a una de las vecinas del edificio, activista contra el plástico.

El jurado lo ha elegido “por transmitir con una historia delirante y divertida la necesaria conciencia ambiental en el tiempo que vivimos, centrada en el uso de los plásticos, por presentar una parodia con tintes de comedia negra interpretada de forma eficaz por sus protagonistas, especialmente por la actriz Laura Gómez-Lacueva. Por reflejar la lucha ecológica a través del humor, de la comedia, de una manera inusual y extraordinaria llegando al espectador de una forma diferente”.

El Jurado AMAE, premio del festival al Mejor Montaje concedido por la Asociación de Montadores Audiovisuales de España ha recaído en Pep Carrique, por ‘Plastic Killer’ “por la narración vibrante, fresca y dinámica que imprime a una historia divertida e interesante, que cuenta con mayor trasfondo del que pueda parecer”.

Mejor actuación, para Celia Freijeiro por ‘Cuentas divinas’

El premio a Mejor Actuación recayó en la actriz viguesa Celia Freijeiro por su papel protagonista en el cortometraje ‘Cuentas divinas’, dirigido por Eulàlia Ramon.

Los miembros del jurado oficial han considerado que su interpretación “deja sin palabras” y está “llena de matices y detalles sutiles maravillosos”, además de “hacer que parezca fácil algo tan extremadamente difícil”.

Freijeiro da vida a Mónica, una mujer normal con una vida normal en un lugar cualquiera de cualquiera de estos tiempos modernos. Sin embargo, un buen día, por un detalle sin importancia que podría haberse solucionado como cualquier otra desavenencia previa, mata a su marido, descubriendo así el crimen como sustituto de los ansiolíticos.

El cortometraje ‘Night breakers’, de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz, ha recibido el galardón de Mejor Dirección de Fotografía por “la cuidada creación de una atmósfera lumínica sobrecogedora que envuelve a la historia y a sus personajes; por el uso narrativo de la cámara hacia un marco de suspense que mantiene al espectador atrapado al guion, y por ofrecer una cinematografía singular y portentosa”.

El filme cuenta el avance de un grupo de personas por un laberinto de túneles del subsuelo urbano. Van rompiendo la oscuridad con las abundantes linternas que llevan sujetas al cuerpo. En su travesía tendrán que enfrentarse a los peligros que acechan en la oscuridad y, lo que es peor, a ellos mismos.

Este cortometraje también ha sido el elegido por los miembros del Comité de Selección del Festival para otorgar el Premio al Mejor Joven Realizador. Lo han decidido “por ser una propuesta arriesgada, con un complejo trabajo de fotografía, convirtiéndose en una producción de alta calidad”.

El Mejor Sonido ha recaído en ‘[Mara]’, de Daniel Allué y Josep Cister Rubio, “por formar parte del relato, potenciar la imagen y nutrirla de efectividad psicológica en el espectador complementando con gran fuerza la atmósfera que la película pretende evocar”.

Mara construye una ilusión para tratar de superar un hecho traumático que cambió su vida para siempre, obligándola a convivir con sus peores monstruos.

El cortometraje ‘Caraoscura’, de Germán Sancho y Raúl Cerezo, ha logrado el galardón a Mejor Música Original al considerar que “acompaña la acción de forma inquietante manteniendo el suspense y el miedo en el espectador hasta el último segundo, creando una atmósfera que te atrapa en la leyenda y la oscuridad”.

Menciones Especiales del jurado oficial

El jurado oficial, conformado por Irene Blecua, Javier Kühn, Julio Mas, Yolanda Rodríguez y Belén Sánchez-Arévalo, ha considerado necesario la entrega de dos menciones especiales ante la alta calidad de los trabajos presentados a concurso en este XXIV Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

La primera de ellas fue una Mención Especial al Corto Internacional ‘Chiusi alla Luce’, de Nicola Piovesan, por presentar “la tragedia que conlleva el fanatismo y el fascismo como un lienzo en que la mirada del espectador recorre el escenario en un único plano, acompañado de la música y la gestualidad, casi pictórica, de los protagonistas, por transmitir la injusticia y la barbarie del terror de las guerras con eficacia y aparente sencillez”.

Esta coproducción italiana y estonia congela en el tiempo la terrible tragedia de una ejecución que tuvo lugar en Italia en el verano de 1944, en perjuicio de inocentes campesinos. Un plano general articulado en el que todo está quieto y todo cambia.

La segunda Mención Especial ha ido a parar a Emilio Pacheco por su interpretación en ‘La perrera’, cortometraje dirigido por Emilio López Azuaga, “por la enorme riqueza de los matices de su interpretación, por su capacidad para transmitir la crudeza de la injusticia social, por su inmersión en el alma del personaje y por el extraordinario retrato descarnado de la vida en los barrios”. Pacheco interpreta a Ale, un chico de 18 años sin ninguna ambición de futuro, que pasa los días perdido entre alcohol, delincuencia y drogas. Debido a la turbulenta relación con su madre, vive prácticamente solo.

El único refuerzo positivo de su vida es su Bull Terrier, Sasha. Una noche, Ale se dispone a salir para una jornada más de evasión dejando a su perrita sola en casa.

En lo que a las deliberaciones del jurado oficial se refiere, los galardones se han cerrado con el Mejor Cortometraje de Castilla y León, que ha ido a parar a ‘El nuevo mundo’, de Gwai Lou y Annabel Tiu, “por escapar del relato convencional mezclando ficción y documental hasta convertirlos en algo único” y por mostrar “una realidad paralela llena de una verdad” que les “hubiera encantado que fuera real”.

El Jurado PNR a la Mejor Ópera Prima ha recaído en ‘Entreterrestres’, de Lucas Parra, “por la originalidad de su propuesta, un guion bien construido donde prima la caracterización de sus personajes, el impecable trabajo actoral de su reparto y una factura técnica muy elaborada”. Este corto muestra la vida de Mari, una ama de casa de 50 años en la España de 1977 insatisfecha con su vida que se pasa los días leyendo revistas de ovnis y tiene devoción por los extraterrestres. Una noche va al campo a avistar ovnis con su grupo de amigos y descubre una desgarradora revelación sobre su matrimonio. Harta de los terrícolas, Mari decide buscar el amor fuera de la Tierra.

El Premio CIMA al Mejor Cortometraje ha ido a parar a Inés Sánchez González por el guion de ‘Camino a Damasco’ “por su calidad argumental y la originalidad de su planteamiento”. Candela y Pepa son jardineras del cementerio de La Almudena de Madrid. Están en un descanso, fumando y charlando. La conversación entre ellas gira alrededor de la resaca que tiene Pepa por la fiesta de anoche y porque se encontró con Santi, su ex novio. Esa conversación y la visita de Raimundo a la tumba de su mujer hacen que Pepa viva una revelación: si no deja radicalmente de ver a Santi, volverán a estar juntos no por amor, sino por pura inercia.

El Premio del Público ha recaído en ‘Pisanka’, de Jorge Yúdice, cortometraje que narra en reencuentro de Erica y Anna tras años sin verse. Quedan en una cafetería para ponerse al día. Pero antes Erica tiene que advertir a Anna de una cosa… Hay algo amenazador que solo Erica es capaz de ver. Y ese «algo» está justo detrás de Anna.

Premios de Jurado Mayor, Jurado Joven y Jurado Infantil

Los componentes del Jurado Mayor eligieron ‘Cuentas divinas’, de Eulàlia Ramon, como Mejor Cortometraje Nacional y se decantaron en la categoría Internacional por ‘Dabur’, de Saeid Nejati.

Por su parte el Jurado Joven ha apostado por ‘Matar a la madre’, de Omar Ayuso, como Mejor Corto Nacional y por ‘Free fall’, de Emmanuel Tenenbaum, como Mejor Corto Internacional.

El Jurado Infantil ha elegido a ‘La sopa de Franzy’, de Ana Chubinidze, (Jurado A) y a ‘Idodo’, de Ursula Ulmi (Jurado B).

Secciones paralelas

Dentro de las secciones paralelas del Certamen han sido premiados ‘Aida’, de Manuel Pérez (Cortos de Memoria); ‘Work it class!’, de Pol Diggler (Cazando Gamusinos); ‘Jalapeño’, de Alejandro de Vega y Álvaro Moriano (Saboreando Cortos); ‘La vida entre dos noches’, de Antonio Cuesta (En Precario); ‘Lamer, tragar, gritar y no sé cuántas cosas más’, de Rafael Cañete (Cuestión de Sexo); ‘A body is’, de Jaime Dezcállar (Videoclip nacional) y ‘Los malos del cuento’, de Anass Álvarez (Videoclip Castilla y León).

Palmarés XXIV Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad Soria 2022

- PREMIOS NACIONALES JURADO OFICIAL:

MEJOR CORTOMETRAJE FICCIÓN 2.000 € + TROFEO: CONSTRUCCIÓN DE UN SONIDO de CRISTÓBAL ARTEAGA ROZAS

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMACIÓN 2.000 € + TROFEO: THE WEIGHT OF IT de OLIVIA MARIE VALDEZ, SANDRA AFONSO RODRÍGUEZ Y EINAR SOLER FERNÁNDEZ

MEJOR DOCUMENTAL 2.000 € + TROFEO: KAMBANA de SAMUEL PASTOR

MEJOR GUION FCCR 1.200 € + TROFEO: LA ENTREGA de PEDRO DÍAZ

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 1.000 € + TROFEO: LA ENTREGA de PEDRO DÍAZ

PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN, TORREZNO DE SORIA 500 € + TROFEO: CELIA FREIJEIRO por CUENTAS DIVINAS

PREMIO COMPROMISO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE ATENEO JESÚS PEREDA 800 € + TROFEO: PLASTIC KILLER de JOSÉ POZO

PREMIO RC SERVICE A LA MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 2.500 € (descuento en material de alquiler de rodaje): GABRIEL CAMPOY por NIGHT BREAKERS

PREMIO MEJOR CORTO CASTILLA Y LEÓN, TORREZNO DE SORIA 500 € + TROFEO: EL NUEVO MUNDO de GWAI LOU Y ANNABEL TIU

PREMIO MEJOR SONIDO. 250 € + TROFEO: [MARA] de DANIEL ALLUÉ Y JOSEP CISTER RUBIO

MEJOR MÚSICA ORIGINAL. 250 € + TROFEO: CARAOSCURA de GERMÁN SANCHO Y RAÚL CEREZO

MENCIÓN ESPECIAL INTERPRETACIÓN: Emilio Pacheco por LA PERRERA

- PREMIOS NACIONALES CONCEDIDOS POR OTROS JURADOS:

PREMIO CIUDAD DE SORIA AL O LA MEJOR “JOVEN REALIZADOR O REALIZADORA” (hasta 35 años). Otorgado por el Comité de Selección y Programación del festival. 1.000 € + TROFEO: NIGHT BREAKERS de GABRIEL CAMPOY

PREMIO “UNO DE LOS NUESTROS”, otorgado por los representantes de los cortometrajes que asistan al Festival. Solamente competirán los cortometrajes cuyos directores o directoras estén presentes en el festival. 800€ + TROFEO: LA ENTREGA de PEDRO DÍAZ

PREMIO “CIMA”. Otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales. 1.000€ + TROFEO: INÉS SÁNCHEZ GONZÁLEZ por el guion de CAMINO A DAMASCO

PREMIO “ÓPERA PRIMA”. Otorgado por la PNR (Plataforma de Nuevos Realizadores) SUSCRIPCION ANUAL a la Plataforma: ENTRETERRESTRES de LUCAS PARRA

PREMIO “AMAE”. Premio mejor montaje, otorgado por la asociación de Montadores de España. 300 € + TROFEO: Pep Carrique por PLASTIC KILLER

PREMIO DEL PÚBLICO otorgado por el público de las proyecciones. 1.000 € + TROFEO: PISANKA de JORGE YÚDICE

PREMIO “JURADO MAYOR”. 500 € + TROFEO: CUENTAS DIVINAS de EULÀLIA RAMON

PREMIO “JURADO JOVEN”. 500 € + TROFEO: MATAR A LA MADRE de OMAR AYUSO

PREMIO “JURADO A LA SOMBRA”. 500 € + TROFEO: ON YOUR BEHALF de ANA GARCÍA RICO

- PREMIOS INTERNACIONALES:

JURADO OFICIAL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL. 1.000 € + TROFEO: ON YOUR BEHALF de ANA GARCÍA RICO

MENCIÓN ESPECIAL CORTO INTERNACIONAL: CHIUSI ALLA LUCE de NICOLA PIVOSAN

PREMIO “JURADO MAYOR”. 500 € + TROFEO: DABUR de SAEID NEJATI

PREMIO “JURADO JOVEN”. 500 €+ TROFEO: FREE FALL de EMMANUEL TENENBAUM

- PREMIOS VIDEOCLIPS:

PREMIO DEL JURADO. 500 € + TROFEO: A BODY IS de JAIME DEZCALLAR

PREMIO DEL JURADO AL MEJOR VIDEOCLIP CASTELLANO-LEONÉS. 250 € y TROFEO: LOS MALOS DEL CUENTO de ANASS ÁLVAREZ

- PREMIOS SESIONES PARALELAS

PREMIO “EN PRECARIO”. 200 € + TROFEO: LA VIDA ENTRE DOS NOCHES de ANTONIO CUESTA

PREMIO “CORTOS DE MEMORIA”. 200 € + TROFEO: AIDA de MANUEL PÉREZ

PREMIO “SABOREANDO CORTOS”. 200 € + TROFEO: JALAPEÑO de ALEJANDRO DE VEGA Y ÁLVARO MORIANO

PREMIO “CUESTIÓN DE SEXO”. 250 € + TROFEO: LAMER, TRAGAR, GRITAR Y NO SÉ CUÁNTAS COSAS MÁS de RAFAEL CAÑETE

PREMIO “CAZANDO GAMUSINOS”. 250 € + TROFEO: WORK IT CLASS! de POL DIGGLER