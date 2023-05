Montserrat (PP): "los fondos europeos no son propiedad del Gobierno"

Lunes, 22 Mayo 2023 13:16

La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha subrayado este lunes que los fondos europeos no son propiedad de ninguna ideología ni “del Gobierno de España”, sino de todos los españoles, y ha resaltado el papel destacado jugado por el Partido Popular Europeo para su puesta en marcha.

Montserrat, que ha apoyado este lunes la candidatura a la alcaldía de Soria de la popular Belén Izquierdo, ha subrayado el papel destacado que ha desarrollo el Partido Popular Europeo –la fuerza política mayoritaria en el Parlamento europeo- para la llegada de los 160.000 millones de euros a España, para combatir la crisis económica provocada por la Covid 19.

Además ha asegurado que en la pandemia del Covid 19 el Partido Popular Europeo tuvo la capacidad de poner encima de la mesa la mayor ayuda jamás dada por Europa a todos los países, en los denominados fondos New Generation, con 750.000 millones de euros para todos los países, en donde a España le han correspondido 140.000 millones de euros.

“Ha sido un logro del PPE porque gobernamos en Europa. Estos 140.000 millones para España son para modernizar nuestra economía y ayudar a la pymes, comerciantes, autónomos, que bajaron la persiana durante la pandemia. Y que después le ha costado mucho retomar su negocio. Los fondos europeos no son propiedad de ningún gobierno, de ningún partido de España, sino de todos los españoles y de todos los sorianos”, ha resaltado.

Montserrat ha denunciado que la gente le traslada que no han recibido fondos europeos lo que se debe, a su juicio, a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha sido incapaz de que ejecutar estos fondos”.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que fue el Parlamento europeo y el PPE quienes dieron la cara para tomar medidas contra el Covid 19 y su crisis económica y luego se traspasó esta decisión a la Consejo Europeo, donde están los primeros ministros de los Estados miembros, “pero les dimos el paquete ya hecho”.

“Estos fondos no son propiedad de ninguna ideología política, no son propiedad del socialismo español, no son propiedad del Gobierno de Sánchez, sino de todos los sorianos y del resto de españoles. Y queremos y exigimos que estos fondos lleguen a quien de verdad los necesitan”, ha recalcado.

Entre los fondos que han llegado a las comunidades autónomas, la europarlamentaria popular ha subrayado que Castilla y León es una de las que mayor ejecución tiene, “porque el gobierno regional quiere que llegue a quien verdaderamente lo necesita”.

La eurodiputada popular, que ha subrayado que Europa regula el 70 por ciento de las decisiones de los españoles, ha destacado la defensa de la Pac que ha realizado el grupo popular, mientras “todas las izquierdas están criminalizando al sector primario y culpabilizando el cambio climático, cuando la realidad es que los agricultores y ganaderos son los grandes guardianes de nuestra tierra”.

Montserrat ha señalado que no se puede pedir a los agricultores más esfuerzos, cuando están haciendo frente a una crisis económica que encarece su materia prima

Por otra parte, Montserrat ha denunciado que hace un año la izquierda pretendió en el Parlamento europeo criminalizar al sector vinícola, al pretender poner en las botellas la misma etiqueta que se usa en la cajetillas de tabaco.

La eurodiputada popular ha censurado a Sánchez por aplicar de forma insuficiente las ayudas al funcionamiento en las provincias más despobladas de España (Soria, Teruel y Cuenca), con apenas un 1 por ciento de un 20 por ciento que le autorizaba Europa.

Montserrat ha exigido que aplique el 20 por ciento para generar más empleo en estas provincias despobladas.

Para la eurodiputada popular, el único voto útil el 28 de mayo es el PP, el único que defiende sus intereses generales en Europa.