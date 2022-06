Mapa para zonificación de la despoblación

Miércoles, 08 Junio 2022 12:25

Las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, junto con las diputaciones de sus provincias, han presentado este miércoles un mapa interactivo en el que se puede visualizar la evolución del fenómeno de la despoblación en España desde 1960 y clarifica en que grado están afectados los diferentes municipios, un dato fundamental, según han subrayado, a la hora de aplicar medidas correctoras con diferente intensidad por parte de las administraciones.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha subrayado que el trabajo es una actualización del mapa presentado en 2019 y ahora se propone una definición del concepto de zona despoblada.

"Hemos querido mostrar el problema estructural al que se enfrenta buena parte de la España interior, incluyendo territorios que sin alcanzar este umbral sufren dificultades demográficas y naturales. Para nosotros, no zonificar es tan malo, como zonificar mal", ha resaltado.

Aparicio, que ha señalado que el mapa anterior se trasladó al Gobierno de España antes de que presentarse las 130 medidas del reto demográfico, ha recalcado que el mapa es una herramienta para mejorar las políticas públicas para revertir la "preocupante" crisis demográfica y económica que afecta a una parte importante de la España rural interior.

El presidente de FOES ha mostrado su "cabreo" con las excusas y justificaciones del Gobierno de España para retrasar la aplicación de las ayudas al funcionamiento a las empresas, en Soria, Cuenca y Teruel, reconocidas por la Comisión Europea en abril de 2021.

"Teniamos un atisbo de esperanza cuando en enero se llevaron las ayudas de funcionamiento a la Mesa de Diálogo Social y nos están dando largas y cuentan unas historias para no dormir", ha lamentado.

Para realizar el mapa, se han utilizado como indicadores la densidad de población, la evolución de la población y su estructura (envejecida o joven), los niños que han nacido en los últimos años y el medio físico (altitud y pendiente).

El mapa interactivo permite comparar cómo estaban todos los municipios españoles desde 1960 hasta 2021.

El objetivo es que este mapa se convierta en una herramienta que utilicen las administraciones, porque "lo que no se mide, no existe, y lo que no existe no es un problema y por tanto nunca se pondrá solución".

Además se muestran once casos de éxito en España, con municipios que han mantenido su población o la han multiplicado, como Ólvega (Soria), de la mano de la industrialización llevada a cabo por el empresario Emiliano Revilla.

"Son casos de éxito porque hay una colaboración público-privada, siempre hay una iniciativa social de la comunidad y hay apoyo de las administraciones", ha subrayado la secretaria general de FOES, María Ángeles Fernández.

"Hay que poner medidas y entendemos que las administraciones van con cierto retraso", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha resaltado que la sociedad soriana, aunque poco poblada, es dinámica y viva, por lo ha exigido a los diferentes gobiernos que se siga "apostando por esta tierra".

Serrano ha resaltado la importancia de zonificar la despoblación para evitar que haya provincias, como Barcelona, que asegure que tienen problemas de despoblación.

"Todas las provincias tienen despoblación pero no todas tienen el problema que tiene Soria, Cuenca y Teruel", ha puntualizado.

Además ha advertido que si las administraciones no zonifican en el reparto de sus medidas y lo hagan por número de habitantes, "llegará miserias a Soria".