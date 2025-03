Manuel Pizarro resalta unidad política y social para cimentar futuro económico de Soria

Miércoles, 19 Marzo 2025 13:56

El jurista y experto en asuntos económicos y energéticos, Manuel Pizarro, ha subrayado que Soria tiene oportunidades para fomentar su crecimiento económico pero ha advertido que nadie espere que venga alguien a realizar esta transformación sino que tienen que ser los propios sorianos, unidos, quienes protagonicen su futuro.

Pizarro ha participado este miércoles, 19 de marzo en un encuentro empresarial y económico de primer orden en la sede de la Cámara de Comercio de Soria con los miembros del Club Cámara, en el marco del 125º Aniversario de la Institución cameral, y donde se han abordado las oportunidades que pueden surgir en los territorios poco poblados y nuevas ideas de desarrollo económico, innovación y calidad de vida, impulsadas por el emprendimiento, los recursos naturales y las nuevas tecnologías.

Pizarro ha puesto encima de la mesa su experiencia de Teruel, -una provincia con similitudes con Soria-, en la que ha participado en las últimas tres décadas para impulsar su desarrollo económico y social.

Aunque no se pueden replicar las experiencias, Pizarro ha subrayado que lo importante es poner en valor lo que tiene la provincia de Soria.

“Teruel es ahora una experiencia de éxito. Tiene la zona trufera más grande Europa, un aeropuerto internacional que es el más importante en estacionamiento y reparación, y Teruel capital se ha rehecho, con un plan Urban, que ha permitido que esté llena de gente. Albarracín es una historia de éxito”, ha repasado.

Pizarro ha recordado que todo ello ha sido posible en las últimas tres décadas y ha advertido que la condición indispensable es que la sociedad esté unida y las instituciones tienen que unir a todos los agentes sociales y económicos.

“Cuando se va en la misma dirección, no se es consciente de la fuerza que se tiene para hacer las cosas”, ha resaltado.

Pizarro ha señalado que cuando se pide lo que no te van a dar, “a mucha gente le gusta porque lidera cosas que vienen bien”, produce frustración y estar “cuatro años pidiendo lo que es imposible, el lucro cesante es tremendo”.

En este sentido ha recordado las palabras del exministro Pío Cabanillas que decía que en la vida política lo más importante es no equivocarse de enemigo, porque se pelea contra el que no es, y el que sí lo es se va.

“Cuando estás pidiendo por lo que no puedes conseguir, por lo que sea, lo que recoges una gran frustración, pero seguro que hay cosas que tienes al lado que no las has trabajado o no las has pedido”, ha señalado.

Pizarro ha animado a todos los sorianos a ponerse en marcha, todos juntos, para trabajar por el desarrollo económico de la provincia.

“Nosotros apostamos por el aeropuerto de Teruel y no se lo creían”, ha señalado, apuntando que se generan ya 400 empleos, lo que en una capital como la aragonesa, con 36.000 habitantes empadronados, trae profesionales de cuello blanco (ingenieros, especialistas).

Pizarro ha defendido que la denominada España Vacíada sí tiene oportunidades para crecer y ha puesto como ejemplo Kadmandu, que hace 30 años estaba repleto de hoteles de cinco estrellas y visitantes de mucho dinero que viajaba para “pasear y no ver a nadie”, cuando “eso lo tenemos en Teruel sin problemas de seguridad y con unos servicios estupendos”.

“Soria lo tiene todo exactamente igual que Teruel y creo que será una historia de éxito. Pero que no piensen que viene una hada madrina a convertir Soria en lo que no es. Al final, como decía Seneca, no hay viento favorable para el que no sabe hacia donde va. Cuando sabes dónde vas o sobre todo donde no quieres ir, acabas llegando siempre y ahí los sorianos tienen la misma fuerza que los turolenses”, ha reflexionado.

Por ello ha augurado un gran futuro para Soria pero ha advertido que depende de los sorianos, a los que ha advertido que no esperen que venga nadie a convertir “el sapo en princesa porque eso no pasa”.

Medio ambiente, sostenibilidad, turismo, productos naturales, energías que no contaminen y no destruyan el paisaje son sectores en los que hay camino por recorrer.

“Al final gobernar es priorizar, es elegir; lo que no se puede hacer es lo uno y lo contrario. En Teruel tenemos muchas granjas de porcino afortunadamente y cada vez más hoteles, pero lo que no puedes hacer es poner la granja al lado del hotel o el hotel al lado de la granja. Hay sitio para todo. Se puede hacer de todo con orden y con cabecita, como decimos en Aragón”, ha subrayado.

Toda una trayectoria

La dilatada trayectoria de Pizarro, que abarca tanto el sector público como el privado, lo sitúa como una de las figuras más relevantes del panorama institucional y empresarial en España.

Actualmente preside el Instituto de España y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, además de ser Consejero nato de Estado y académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Su compromiso con el patrimonio natural también se refleja en su labor como presidente del patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Fue con anterioridad presidente de la Bolsa de Madrid, presidente de Ibercaja, de la Confederación española de cajas de ahorros y del Instituto mundial de cajas de ahorros.

Además, ha presidido Endesa y ha sido diputado por Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (IX legislatura).