Los Miura decepcionan en su debut en Soria

Sábado, 25 Septiembre 2021 20:50

La mítica ganadería Miura ha debutado esta tarde en la plaza de toros de Soria, con un balance decepcionante para los aficionados, que han acudido en buen número.

Crónica de Adolfo Sainz

Plaza de Toros de Soria. Tarde nublada,fresquita y ventosa. Se lidian 6 toros cinqueños de Eduardo Miura. Es la primera vez que esta ganadería histórica lidia en la plaza soriana por lo que hay mucha expectación por verla. Grandes colas para entrar por lo que el festejo empieza con unos minutos de retraso. Los toreros que la lidiarán son Javier Castaño,Octavio Chacón y Pepe Moral. Chacón hace el paseillo desmonterado porque debuta en nuestro coso. Al final se puede decir que hay media plaza, unas 3.000 personas. Todo un éxito. Al romper el paseillo se guarda un minuto de silencio por las víctimas del Covid. Los tres matadores son obligados a saludar antes de salir el primero de la tarde.





Primer toro de 516 kilos sardo de pelaje. Es muy astifino y aplaudido de salida. Es un toro alto, serio de cara pero escurrido. En los primeros capotazos es remiso y se queda corto. Sale cayéndose del primer y único puyazo. Protestan su blandura. Se cae tras banderillear y arrecian las protestas y la presidencia lo echa para atrás.

Sacan al primer sobrero de la ganadería de Aldeanueva de 529 kilos,muy serio y con cuajo. Empuja al caballo en un primer fuerte puyazo, se va del segundo y le señalan un tercero. Octavio Chacón hace su quite. Y Ferreira es obligado a saludar tras parear muy bien. Faena firme y valiente de Javier Castaño a un toro que no humilla y le echa la cara arriba. Por el pitón izquierdo era peor por lo que la faena fue derechista. Dos pinchazos y estocada y el toro va a morir a toriles. Silencio para el torero y algún aplauso despistado para el animal.

El segundo toro es negro y pesa 584 kilos y es feo, tan sólo se tapa por su delantera, tampoco exagerada. Empuja al caballo dejándole sentado en el estribo literalmente. Recibe otro puyazo a pesar del cambio de tercio. Este toro también blandea en los dos pares que recibe. Faena breve, brindada al público de Octavio Chacón ante un toro que no ha humillado nada y se le quedaba corto, incluso coĺándose alguna vez. Valiente y efectista aunque tardó en cuadrar al animal para matarlo de pinchazo y estocada. Al liarse con el descabello, mató al quinto,le suena el aviso.

Silencio para el matador y para el de Miura.



Precioso sardo colorado el tercero de 569 kilos que es recibido de capa por su lidiador Pepe Moral. El de Miura recibe un puyazo sin apretar y dando muestra de su escasa fuerza. A pesar de caerse en banderillas Pepe Moral decide brindarlo al público. Y le hace una faena de buen trazo y buenos muletazos al noble pero flojo animal. El torero sabe cuidar de su toro y templarlo con la mano derecha.Lo triste es eso,hablamos de cuidar a un Miura. Media estocada y corta la primera oreja de la tarde,siendo levemente aplaudido el toro en el arrastre.

625 kilos reza el cartel para anunciar la salida del cuarto toro, un burraco que a los primeros capotazos va al suelo. Toro con muchos kilos, ancho de sien, y con cuajo que recibe tres puyazos sin apretar. La cuadrilla de Castaño vuelve a lucirse con los palos, destacando otra vez Ferreira y la brega de Marcos Galán. Brinda el salmantino al público y llama al toro de lejos que acude con alegría y fijeza en las dos ocasiones.

El animal termina aplomándose y Castaño tras no estar a gusto por el pitón izquierdo opta por matarlo, pinchando una vez y dejando una estocada baja dejando la sensación de que el toro aún tenía algo más dentro. Toro y torero comparten aplausos, saliendo el torero a recibirlos.

Preciosa lámina la del Miura lidiado en quinto lugar. Un toro de 542 kilos colorado que es aplaudido al salir al ruedo por su seriedad. Un puyazo tan justo como sus fuerzas es lo que recibe del picador. Jarocho pone un buen segundo par de banderillas. Rebrinca el burel en la muleta haciendo complicada su lidia en las manos de Chacón. El torero está a la defensiva evitando las ofensivas embestidas y robándole alguna serie con la diestra. Con la izquierda lo intenta hasta que el toro se lo echa encima en momentos de terror sin, al parecer, consecuencias. Muy valiente eñ gaditano que ha hecho un gran esfuerzo ante un toro complicado. Tras la emocionante cogida entra a matar recetando una gran estocada. El público pide las dos orejas pero el presidente sólo le concede una oreja. Premio merecido que pasea en dos clamorosas vueltas al ruedo.



El sexto, de casi 6 años, y 673 kilos, es todo un tío. Estampa preciosa que es así reconocida por los aplausos. Al pedazo de toro lo recibe a la verónica bien Pepe Moral. Puyazo largo del que sale renqueando y otro al que acude de lejos. Con las banderillas se le ve muy justo de fuerzas Así sigue en el último tercio demostrando debilidad, cabeceando y embistiendo muy bruscamente. Frente a él, Moral lo intenta machaconamente sin lucimiento. Muchísima voluntad que se choca contra un muro imposible. Cuatro pinchazos, estocada, aviso, y dos descabellos para matar al que cerraba esta decepcionante corrida del debut de la mítica ganadería de Miura en Soria. La labor de Pepe Moral es silenciada y los toreros son despedidos con La Compra.

Lo mejor del festejo, sin duda, la gran entrada de público que demuestra la afición de Soria. Una pena que la corrida no haya correspondido a la expectativa levantada.