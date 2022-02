López de Uralde (UP): "el cambio climático amenaza al sector primario"

Miércoles, 09 Febrero 2022 20:05

El diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha advertido que el cambio climático es lo que más daño puede hacer al medio rural y al sector primario, al poner en peligro la productividad agraria, una amenaza que la derecha niega.

López de Uralde, que ha participado esta tarde en Soria en un acto de campaña organizado por su partido en Soria en la campaña electoral de las autonómicas, ha denunciado el "negacionismo ambiental" de la derecha y ha deseado que los votantes eviten que siga gobernando en la Comunidad y que haya una mayoría de PP y Vox, "porque ya nos han dicho que van a gobernar juntos".

López de Uralde ha asegurado que la derecha ha basado su campaña en la negación de todos los problemas medioambientales, lo cual ahora que se enciende la alarma sobre la situación de sequía que se vive y que la cienca relaciona con el cambio climático, "llama especialmente la atención".

"Esa sequía es la que realmente va a hacer daño al mundo agrario y rural y sin embargo ellos niegan su existencia", ha señalado.

En este sentido ha recordado que la derecha empezó su campaña electoral asegurando que las macrogranjas no existían, una cuestión que Unidas Podemos ha podido constatar en su trabajo con plataformas ciudadanas que han denunciado los daños ambientales.

Además ha asegurado que la derecha niega un avance en la industria automovilística hacia las tecnologías que supongan la salvaguarda de los empleos, al estar defendiendo los combustibles fósiles.

López de Uralde ha destacado que el programa de Unidas Podemos es el único claramente "verde" que se presenta en Castilla y León, porque "no miramos para otro lado, no nos ponemos de perfil hacia los problemas ambientales que preocupan a la ciudadania".

El diputado de Unidas Podemos ha subrayado que han sido los únicos, junto con colectivos sociales, que han denunciado el proyecto de macrovaquería en Noviercas y todos sus impactos sobre el medio ambiente y el sector ganadero.

López de Uralde ha asegurado que en Castilla y León se está en una especie de "burbuja" en plena crisis ecológica y climática y ha advertido que si vuelve a ganar la derecha seguirán negando la existencia de esta crisis.

A preguntas de los periodistas sobre la capacidad de generar empleo de la economía verde, López de Uralde ha resaltado que no hay economía de futuro "que no sea verde", por lo que ha asegurado que no tiene sentido votar a partidos que siguen mirando para atrás.

"Sabemos porque lo dicen todos los informes, incluido los de la Unión Europea, que es en la economía verde donde están los mayores yacimientos de empleo", ha resaltado.

Para López de Uralde, el seguir apostando por tecnologías viejas es, desde el punto de vista del empleo, una apuesta perdedora, porque son empleos que van a desaparecer "y es lo que está haciendo el PP y Pablo Casado con los mensajes que está dando".

"Cuando uno escucha a la derecha y extrema derecha es como rebobinar y dar marcha atrás y escuchar mensajes que se escuchaban en tiempos de nuestros padres. El mundo sabe de manera fehaciente que estamos en una crisis ecológica y no se puede negar", ha resaltado.

El candidato de Unidas Podemos en Soria a las Cortes regionales, Jorge Ramiro, ha apelado a los votantes para acabar con los 35 años de despoblación, de falta de respeto al medio ambiente y desprecio a los servicios públicos que el "PP lo considera una forma de hacer negocio para sus amigos" y conseguir un futuro de esperanza para la Comunidad y la provincia.

Ramiro ha resaltado que Soria tiene una oportunidad, de la mano de los fondos europeos, para plantear un modelo de desarrollo sostenible, que respete el medio ambiente y piense en las personas, una idea en la que han estado trabajando en los últimos años, oponiéndose a proyectos tan perjudiciales como la macrovaquería de Noviercas