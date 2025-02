La Junta resalta que jóvenes valoran más quedarse en Comunidad a trabajar

Martes, 25 Febrero 2025 17:08

La directora general de Política Económica y Competividad, Rosa Cuesta, ha resaltado que existe un cambio de tendencia en los jóvenes, que valoran más quedarse a trabajar en Castilla y León que buscar otros destinos laborales fuera de ella.

Cuesta ha participado este martes en el Campus de Soria, acompañada por el vicerrector José Luis Ruiz y la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, en la jornada “Soria, talento y oportunidades'” como marco de presentación de la Estrategia de Talento 2031 de Castilla y León.

Cuesta, que ha subrayado que el talento es un factor crítico de competitividad en la economía y ha animado a los alumnos a explorar las oportunidades laborales que tienen en Soria, ha señalado que hay una conjunción entre el trabajo y la vida personal “de calidad” que Castilla y León puede ofrecer, frente a otras comunidades autónomas, una situación que están valorando cada vez más los jóvenes.

En este sentido ha recalcado que se percibe un cambio de tendencia en todos los ámbitos.

“Notamos en las encuestas en las universidades que los jóvenes empiezan a darse cuenta, los que se fueron, no viven demasiado bien a la idea que tenían inicialmente establecida en su cabeza. Tenemos un saldo positivo de formación a nivel universitario, formamos a más universitarios que los que realmente se van, y la dificultad está en la retención de este talento cuando salen ya formados. Pero ese cambio de tendencia es que empiezan a abrir los ojos de las dificultades que hay a la hora de vivir fuera, con una calidad de vida diferentes, con unos salarios que no les da para vivir. Tenemos una adenda en la estrategia donde ponemos los beneficios en la vivienda de los jóvenes en Castilla y León. Y sobre todo el apoyo que existe para el acceso a la vivienda, lo que no existe en otras comunidades”, ha reiterado.

“El talento es la clave de todo y por eso el presidente Mañueco tuvo en el horizonte de esta legislatura hacer una estrategia. El talento es la clave del siglo XXI, es la clave fundamental para avanzar en las economías más competitivas”, ha resaltado.

En este sentido ha señalado que la Junta quiere facilitar a los jóvenes que sean libres a la hora de elegir poder quedarse en su tierra.

En cuanto a lo que puede hacer Castilla y León para competir en la atracción de talento con comunidades vecinas “ricas” como País Vasco, Navarra y especialmente Madrid, Cuesta ha resaltado que hay varias claves que ya compiten, como la innovación del tejido empresarial, con grandes centros tecnológicos.

“Los jóvenes se dejan llevar por proyectos empresariales que les aporten algo de crecimiento personal”, ha resaltado.

Además ha recalcado que la adhesión de CEOE a la estrategia regional impulsará un compromiso de una calidad laboral superior.

“Dentro de unos días se firmará esta adhesión, con la idea de trasladar ese mensaje de oportunidad, que no solamente hay crecimiento empresarial en Castilla y León e inversión sino que también habrá calidad empresarial y laboral”, ha resaltado.

Encuentro

En el encuentro se han organizado dos mesas redondas en el Campus de Soria.

La primera ha presentado a la Comunidad como una tierra de oportunidades y ha congregado al director de Área Adjunto al vicerrectorado del Campus, Conrado Diego García; a la directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), Ángeles Fernández; el director de Hotta Therminer, Gonzalo García; la Ceo de Deteckia, Candela Sancho, entre otros.

La segunda mesa ha girado en torno al talento con la presencia de la presidenta del Consejo de la juventud, Sandra Amez; Andrea Romea de la empresa Föra Forest Tecnologies; Rubén Vicente de Subvenziona y la vicedecana de Traducción e Interpretación, María Pascual.