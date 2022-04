La Junta advierte de que el Covid sigue contagiando

Jueves, 28 Abril 2022 17:57

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, ha calificado la situación del Covid 19 en Soria como preocupante porque sigue habiendo muchos contagios.

"Seguimos con la variante Omicron, que llevamos desde el mes de diciembre, y sigue produciendo subvariantes. En este momento tenemos 15 pacientes ingresados en planta y ninguno en UCI y esperando a ver que pasa, porque la tendencia está siendo creciente en todos los sitios", ha asegurado.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, a las puertas de la celebración festiva del Catapán de las fiestas de San Juan, ha reclamado prudencia, como la mejor fórmula para combatir el Covid 19.

"Ahora los efectos no son tan grandes como cuando la gente no estaba vacunada, pero debe tener prudencia a la hora de relacionarse y sobre todo las personas que tengan sintomatología que, aunque no tengan que quedarse en casa, que se pongan la mascarilla y tengan responsasbilidad y no se relacione en donde haya mucha gente", ha pedido.

Delgado ha animado a recuperar la actividad normal pero protegiendo a las personas vulnerables, porque son los que más han sufrido y están sufriendo el Covid 19.

Además ha reconocido que nunca pensó que esta última oleada iba a durar tanto en el tiempo y que iba a dar los problemas que está dando con el porcentaje elevado de población que está vacunada.

Delgado ha asegurado que en el nuevo edificio del hospital Santa Bárbara sólo queda abrir la cocina y trasladar de la única patológica.

"Ya hemos soiicitado el levantamiento de la suspensión de la obra y esperamos que a mediados de mayo prosiga la obra. Ya lo comunicaremos", ha avanzado.

En cuanto al relevo en la dirección de Enfermeria, Delgado ha asegurado que se producirá en su momento.

En este sentido ha resaltado que el trabajo de las direcciones es "muy duro" y a veces los profesionales tienen que volver a la actividad asistencial.

"En este caso concreto, le he pedido y se lo agradezco que siga con nosotros hasta que terminemos toda la planificación, que en este momento es muy compleja. Estamos organizando el verano, la salida de la pandemia, tenemos muchas dificultades y están trabajando y dándolo todo como siempre", ha recalcado.