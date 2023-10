La Joven Orquesta Nacional de España clausura OMS

Lunes, 16 Octubre 2023 13:33

La Joven Orquesta Nacional de España-BandArt bajo la batuta de Gordan Nikolić ofrecerá el próximo miércoles 18 de octubre el concierto de clausura de la 31ª edición del Otoño Musical Soriano.

La joven formación orquestal llega al Centro Cultural Palacio de la Audiencia tras haber ofrecido el primer concierto de esta gira en el Auditorio Nacional de Música de Madrid (domingo 15 de octubre) y presentarse en la tarde del martes 17 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Cultura y Deporte), la JONDE fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión.

Tutelados por profesores y dirigidos por directores de reconocido prestigio nacional e internacional, los jóvenes que integran la formación nacional culminan estos encuentros con la celebración de giras de conciertos, la participación en proyectos diversos y la grabación de un ya extenso catálogo de grabaciones discográficas y audiovisuales.

A lo largo de su trayectoria, ha contado con directores invitados de la talla de Gianandrea Noseda, Christopher Hogwood, Rafael Frühbeck de Burgos o Antoni Ros-Marbà y ha colaborado con artistas como Mstislav Rostropóvich, Juan Diego Flórez o Asier Polo.

Para el presente concierto, será Gordan Nikolić quien se pondrá al frente de la JONDE. Nikolić es, además de concertino de la Orquesta Sinfónica de Londres, director artístico de BandArt.

A lo largo de su trayectoria ha sido concertino y director de la Orquesta Nacional de Auvernia o la Orquesta de Cámara de Europa y es profesor en el Royal College of Music y de la Guildhall School of Music and Drama de Londres y del Conservatorio de Róterdam.

Por su parte, BandArt es una orquesta independiente, fundada en 2005 en el Festival de Lucerna, y que integra músicos profesionales de más de doce países distintos teniendo, entre sus objetivos, el compromiso social a través de las artes como manera de llevar la música a todos los públicos posibles (centros penitenciarios, residencias para mayores o asociaciones de personas con discapacidad).

El programa que integra el concierto de clausura de la presente edición del festival se inicia con la Obertura de El príncipe Ígor, obra iniciada por el compositor Alexander Borodin en 1869 y que terminó siendo completada por Nikólai Rimski-Kórsakov a la muerte de su compatriota. El arreglo para orquesta de cuerda que Felix Weingartner realizó de la Gran fuga de Ludwig van Beethoven cierra la primera parte del programa.

El concierto concluye con la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz. Subtitulada “episodio de la vida de un artista… en cinco partes”, el compositor francés, gran maestro de la orquestación, escribió esta Sinfonía fantástica como resultado de las emociones y alucinaciones que sufrió tras una intoxicación con opiáceos dirigida a aliviar el sufrimiento de su amor frustrado por la actriz Harriet Smithson.

El concierto de la Joven Orquesta Nacional de España-BandArt tendrá lugar el miércoles 18 de octubre, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Audiencia de Soria.

Los precios de las localidades de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y dos horas antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Miércoles, 18 de octubre, 20:00 h

C. Palacio de la Audiencia

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

BANDART

Gordan Nikolić, concertino-director

I

Aleksandr Borodín (1833-1887)

Obertura (El príncipe Ígor)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Grosse Fuge [Gran Fuga], op. 133 (arreglo para orquesta de cuerda de Felix Weingartner)

II

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie Fantastique [Sinfonía fantástica], op. 14, “Épisode de la vie d’un artista en cinq parties” [Episodio de la vida de un artista… en cinco partes]

Rêveries, Passions [Sueños, pasiones]. Largo – Allegro agitato e appassionato assai – Religiosamente Un bal [Un baile]. Valse. Allegro non troppo Scène aux champs [Escena en los campos]. Adagio Marche au supplice [Marcha al suplicio]. Allegretto non troppo Songe d’une nuit de Sabbat [Sueño de una noche de Sabbat]. Larghetto – Allegro