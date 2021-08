La hostelería toma aire en agosto

Jueves, 12 Agosto 2021 15:28

La hostelería de la provincia de Soria toma aire este mes de agosto tras un julio que, si aunque no ha sido malo, se ha mostrado "irregular", en palabras del presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), Pablo Cabezón.



Los establecimientos asociados a la cita agrupación encaran con optimismo el puente de agosto con bares, restaurantes y establecimientos hoteleros llenos de turistas y visitantes, según ha confirmado ASOHTUR este jueves en un comunicado.

Con una ocupación que roza el 90 por ciento este mes agosto y el cartel de "completo" colgado ya en los establecimientos de las comarcas más turísticas de la provincia para este fin de semana, el sector trabaja con optimismo aunque no pierde de vista la evolución de la pandemia, que ha ocasionado importantes pérdidas en el primer semestre del año.

"Estamos trabajando a buen ritmo, recibiendo a muchos turistas nacionales", ha reconocido el presidente de la patronal de hostelería soriana que, no obstante, ha puntualizado lo que todo el sector ya sabe: "un buen mes no salva la facturación de todo el año".

Cabezón ha dirigido un mensaje a las administraciones para que continúen mostrando sensibilidad con las empresas y autónomos del sector y continúen flexibilizando la normativa, como la relativa a terrazas y veladores.

Como en veranos anteriores, los madrileños vuelven a confiar en Soria como destino para el turismo de interior y forman el contingente más numeroso de turistas en la provincia, seguido por aragoneses, catalanes, valencianos y vascos.