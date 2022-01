La Cámara pide medidas ante incidencia de Ómicron

Miércoles, 05 Enero 2022 13:22

La Cámara de Comercio de Soria ha reclamado a la Junta de Castilla y León un mayor refuerzo sanitario y medidas que protejan a las empresas de los efectos de la ola ómicron, tras recoger la preocupación de varias empresas de la provincia ante la repercusión que está teniendo la sexta ola en las plantillas.



La institución cameral ha señalado este jueves en un comunicado que en la última semana se han registrado 1.613 personas diagnosticadas con tests de antígenos o test PCR, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Además ha subrayado que la población activa de Soria es de un 59 por ciento, por lo que, según las estimaciones de la Cámara, en estos momentos podrían estar contagiados casi 1.000 trabajadores en la provincia y, posiblemente, con incapacidad laboral por el virus.

La Cámara de Comercio ha estimado que esta cifra es muy elevada y ya está afectando a la producción de muchas empresas y, en ocasiones, está detrás de cierres temporales, especialmente en las de menor tamaño.

Según ha sondeado la Cámara de Comercio, el porcentaje de contagios en muchas empresas sorianas alcanzaría el 15 por ciento de media, cifra que podría crecer en los próximos días.

Por el momento, las empresas medianas y grandes van sorteando la problemática que está generando las bajas laborales, salvo casos puntuales que han visto seriamente afectada su actividad.

El mayor trastorno se da en el caso de autónomos y microempresas, que en algunos casos tienen que cerrar o disminuir su actividad de una forma importante.

La situación que está provocando la ola ómicron en las empresas no solo afecta a los trabajadores contagiados por el virus, sino a todos aquellos que están pendientes de pruebas diagnósticas, consultas, tratamientos u operaciones que no pueden llevarse a cabo por el colapso que viven los servicios sanitarios y que terminan en bajas de larga duración.

La Cámara de Comercio, en aras a la defensa de los intereses de todas las empresas de la provincia, ha instado por ello a la Junta al refuerzo del sistema sanitario que permita descongestionar tanto la Atención Primaria como el resto de servicios para que no empeore la situación, a la vez que ha insistido en la necesidad de medidas concretas de acompañamiento para sectores económicos que siguen atrapados en la crisis derivada del Covid y sus efectos.