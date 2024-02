La Banda de Música se sube al escenario con los Spanish Brass

Martes, 20 Febrero 2024 15:18

El jueves a las 12:00 del mediodía se ponen a la venta a través de la web www.entradas.soria.es las entradas para el concierto que la banda Municipal de Música de Soria ofrecerá con la mítica formación Spanish Brass.

El concierto se celebrará en el teatro Palacio de la Audiencia el domingo 17 de marzo a las 12:00 horas.

Con 35 años de trayectoria en el mundo de la música, Spanish Brass es uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama musical internacional.

En 1996 obtuvo el Primer Premio del 6º Concurso Internacional para Quintetos de Metales “Ville de Narbonne” (Francia), considerado el más prestigioso para esta formación. En 2017 recibió el I Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat Valenciana y, en 2019, el Premio Espai Ter de Música de Torroella de Montgrí por el proyecto Mira si hem corregut terres…

Tiene en su haber cinco Premios Carles Santos otorgados por el Instituto Valenciano de Cultura, por sus CD XXX y Mira si hem corregut terres… (2019), Les Aventures de Monsieur Jules (2020), Spanish Brass (a) LIVE (2022) y 35 (2023).

En 2020 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación que otorga el Ministerio de Cultura de España.

Además de haber participado en algunos de los festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la música de la obra teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo.

Ha publicado treinta y dos trabajos discográficos, entre ellos dos DVD-CD y tres doble CD, que muestran sus múltiples facetas: Luur-Metalls Spanish Brass Quintet (1996), No Comment (1998), La Escalera de Jacob (2000), SPANISH BRASS Luur Metalls & Friends (2001), Delicatessen (2002), Caminos de España (2003), Absolute con Christian Lindberg y Ole E. Antonsen (2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics (2006), Retaule de Nadal con el Orfeó Valencià Navarro Reverter (2006), SBALZ Brass Ensemble (2007), Brass and Wines con Steven Mead (2008), Brassiana con Lluís Vidal Trio (2008), The Best of Spanish Brass (2009), SBLM (2009), Tell me a Brass Story con la Banda Municipal de Música de Bilbao (2012), viBRASSions (2012), Metalls d’Estil con Pep “Botifarra” (2013), 25 (2014), SuBLiMe Christmas (2014), Brass Brass Brass (2016), de Vents i Terra con la Banda Municipal de Barcelona (2017), Puro de Oliva con Chano Domínguez y Bandolero (2018), XXX (2018), Mira si hem corregut terres… con Carles Dénia (2019), Les Aventures de Monsieur Jules con Albert Guinovart (2019), Spanish Brass (a) LIVE (2020), Music for Brass Quintet by Gregory Fritze (2021), Music for Brass Quintet by Andrés Valero-Castells (2022), Vine, vine Spanish Brass (2022), Resurrección (2023) y 35 (2023).

Paralelamente a la actividad de conciertos, Spanish Brass organiza dos festivales dedicados a los instrumentos de metal de carácter internacional: el Festival Spanish Brass Alzira (www.sbalz.com) y el Festival Brassurround (www.brassurround.com) donde se reúnen cada año destacados solistas internacionales, grupos y los profesores de metal de mayor prestigio internacional.

Spanish Brass toca con trompetas y trombón Shires, trompa Paxman y tuba Melton, con sordinas y boquillas Romera Brass y con la aplicación BlackBinder. Además, utiliza y es propietario de la marca de estuches de instrumentos Bags.

Spanish Brass recibe apoyo del Institut Valencià de Cultura y del Ministerio de Cultura-INAEM.

Fuente: https://spanishbrass.com/