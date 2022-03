Kogor presenta su primer álbum musical

Jueves, 24 Marzo 2022 07:44

El artista soriano Guillermo Carazo, más conocido como Kogor, presenta este viernes, en Café teatro Avalon, su primer álbum musical.

El primer álbum musical se titula “Esto no es hip hop” y está producido por Eduardo Verde “Verde Beats”.

La presentación al público será este viernes, a las 23:00 horas, con entrada obligatoria anticipada, de 8 euros.

La charanga Strapalucio ofrecerá en la madrugada del sábado un concierto en el mismo escenario.

La música tiene también cita en El Cielo Gira, en la estación del tren, con la actuación del grupo Muck and The Mires, a las ocho y media de la tarde de este viernes (8 euros, entrada anticipada, y 10 euros, en taquilla), y la de The Drunken Cowboys, a partir de las 14:00 horas del próximo sábado, en este caso con entrada gratuita.