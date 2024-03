Juan y Migas llegan a Soria

Miércoles, 13 Marzo 2024 09:15

“Senderos con Juan y Migas” se estrena el próximo domingo, 14 de enero. Los protagonistas llegarán a la provincia de Soria.

El estreno será este domingo a las 20:00 horas en La 2 de RTVE y podrá verse también en RTVE Play.

Juan y Migas seguirán en este capítulo un tramo del Camino Natural Senda del Duero para llegar a la ermita de San Saturio.

En la capital, visitarán la Plaza Mayor, el monasterio de San Juan de Duero, la iglesia de Santo Domingo o el convento de Santa Clara, entre otros lugares.

Ya en la naturaleza, nuestros protagonistas se dirigen a la Fuente de la Toba, en la Sierra de Frentes.

Senderos con Juan y Migas - RTVE Play

Juan y Migas continúan por Soria en busca de Granada. Tras infructuosas búsquedas, Juan tiene depositadas las esperanzas en la ciudad numantina.

Finalmente, la respuesta está en Escandinavia, por lo que nuestros amigos continúan hacia el norte de España con la idea de volar a los países nórdicos.

En esta segunda temporada, Juan, viajero nato con un recorrido de más de 80 países a sus espaldas, acompañado de su inseparable perrito Migas, seguirán descubriendo el mundo en busca de aventuras, enfrentándose a mil y una peripecias.

En su trayecto disfrutarán de la compañía de amigos como Goyo Giménez, Sara Escudero, Laura Ferrer…, que compartirán con ellos momentos muy divertidos.

En el primer episodio de esta temporada encontramos a Juan y Migas en el mismo lugar donde terminó la primera temporada: a la deriva, en un pequeño bote.

Han abandonado Albania y ya surcan las aguas del Lago Ohrid para arribar, no sin dificultad, a Macedonia del Norte. La noche cae, la tormenta acecha y nuestros amigos deciden acampar entre aullidos de lobos…

Con esta intrigante trama comienza la nueva tanda de 13 capítulos, que llevará a nuestros protagonistas a visitar lugares increíbles y a vivir aventuras insospechadas por tierra, mar y aire.

Juan y Migas no solo disfrutarán de bellos entornos naturales o ciudades históricas, también tendrán que enfrentarse a todo tipo de adversidades para completar esta complicada y desafiante travesía por los senderos del mundo: abruptos desfiladeros, escarpados senderos, profundos bosques, animales salvajes, temporales de nieve, de lluvia, sed, hambre…

Siguiendo el rastro de viejos amigos

En esta temporada, Juan y Migas deben resolver más de un problema y responder a cuestiones como qué ocurrió con la autocaravana, qué fue del pastor albanés que se hizo cargo de todas las pertenencias de nuestros amigos, cómo seguirán ahora hasta el Lejano Oriente… Una suerte de situaciones que definirán esta nueva aventura en la que no se viaja por viajar.

En este periplo, Juan y Migas se lanzan a buscar a viejos amigos y amigas con los que Juan se carteaba cuando era más joven; personas a las que no ve hace más de 30 años y, en algunos casos, gente a la que no ha visto jamás en persona, lo que conlleva multitud de historias y vivencias que nos dejarán con la boca abierta: “Este viaje ha sido un bálsamo, porque he podido encontrarme con amigos como Eva, con la que hacía 30 años que no hablaba: o la historia de Granada, que nos llevó por más de 7 ciudades en tres países distintos para dar con ella. Pero también historias que no te esperas, como la de Paul en Alemania, que nos dejó a todos hechos polvo”, comenta Juan.

Juan y Migas

Juan es periodista, amante del deporte, la aventura extrema, experto bushcrafter y gran conocedor del mundo natural. Migas, su mascota, es un simpático y valiente can, cruce de bichón maltés con perrito de agua, que no se arruga ante nada. Ambos recorren senderos del mundo al alcance de unos pocos.

La relación de Juan con Migas y las vivencias en la autocaravana que mostraron en la primera temporada calaron innegablemente en los espectadores. En esta ocasión, el viaje depara a los protagonistas infinidad de sorpresas que les irán llevando a través del mapa con un claro objetivo: disfrutar del camino.

Enlace RTVE Play: rtve.es/juanymigas