Irene Villa da las claves de la salud emocional

Lunes, 18 Noviembre 2024 21:50

Irene Villa, periodista y psicóloga, ha dado toda una lección de vida en la inauguración de la trigésima edición de Soria Saludable, en la que ha resaltado la capacidad del ser humano de salir de situaciones difíciles. A su juicio, la clave para salir adelante es necesario abrazar el dolor, adaptarse y cooperar con lo inevitable.

La periodista, escritora, psicóloga y conferenciante de prensa escrita y radio, además de deportista de esquí alpino adaptado ha ofrecido una ponencia en la apertura de la trigésima edición de "Soria Saludable", titulada "Saber que se puede", que ha sido toda una lección de vida para las 250 personas que han llenado el aula magna Tirso de Molina de Soria.

Villa ha hablado de salud emocional narrando toda su historia personal, de superación, desde que siendo niña fue víctima de un atentado terrorista de ETA en Madrid, que le dejó sin piernas.

La periodista ha reconocido que lo peor llevaba cuando era pequeña es que tuviesen pena y compasión por ella y ha resaltado que su "optimismo vital" no le dejaba llorar ni quejarse.

"No tengo piernas pero tengo toda la vida por delante y muchas ganas. Al final no es lo que te pasa sino las ganas que tengas de afrontar eso que te pasa. Si hay energia, motivación e ilusión y salud pues al final no hay nada que se te ponga por delante. Hay que saber que se puede lograr lo que cada uno se proponga", ha resaltado.

Villa ha reconocido que nadie está exento de vivir una tragedia, una enfermedad o un accidente, pero ha resaltado que el ser humano es resiliente y cree que la capacidad que tiene de permanecer inalterable pase lo que pase y "Valencia nos lo va a demostrar".

"Es alucinante las historias de vida que conozco por todo el mundo. Cómo que capaz el ser humano de dar la vuelta a la cosa más terrorifica del mundo y ser feliz", ha recalcado.

En este sentido ha reconocido que lo más dramático en esta vida es perder un hijo pero ha señalado que conoce gente que ha perdido dos hijos y na salido adelante y es feliz.

"El objetivo de todo el mundo que te brille los ojos. Es tu responsabilidad hacer que esos ojos brillen", ha resaltado.

Villa ha reiterado que la vida es amor y dolor y hay que saber que lección hay detrás de los episodios dramáticos y salir fortalecidos del mismo.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, ha resaltado la dedicación durante tres décadas de Juan Manuel Ruiz Liso a la Fundación Científica Caja Rural como "alma mater", con una amplia programación enfocada a mejorar la salud de los sorianos.

La clausura de Soria Saludable será el próximo 28 de noviembre con la escritoria y divulgadora Elsa Punset, una de las principales referencias en el ámbito de habla hispana, en la aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo.

La conferencia se titula "Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios" y tendrá como escenario, a partir de las 19:30 horas, el centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria.