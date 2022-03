Entrega de premios del festival MujerDoc

Domingo, 13 Marzo 2022 08:58

La entrega de premios del V Festival Internacional de Cine Documental Sobre Género, organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, ha sido conducida por Asaari Bibang.

La actriz, nacida en Guinea Ecuatorial y que también es cómica, escritora y columnista, además ha actuado con un monólogo durante la entrega de premios.

La V edición de mujerDOC, del 1 al 11 de marzo en Cines Mercado y del 11 al 27 de marzo en FILMIN, recibió 250 documentales y ha programado 28 títulos a concurso que optaban a los 6.000 euros de los Premios que ha repartido el Festival esta tarde, financiados por BNP Paribas España.

Además se ha entregado el premio de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España.

El jurado de esta V edición de mujerDOC ha decidido entregar dos menciones especiales a:

- Salir de puta de Sofia Rocha (Argentina)

Por proponer una película que apuesta por la escucha sin desacreditar ni confrontar opiniones, un documento coral de encuentro especialmente importante en el momento actual del feminismo.



- The Vagina Slides de Amanda Feder (Canadá)

Por proponer hablar de un tema que sigue siendo tabú, nuestras vaginas, que educa en el conocimiento y la apropiación de nuestros cuerpos sin los juicios que nos han impuesto sobre nuestra genitalidad y placer.

El jurado ha decidido otorgar el Premio CIMA a la mejor cineasta (dotado un año como socia en la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) para:

La historia de todas nosotras de Itxaso Díaz (España), por mostrar como los derechos que parecen de todo conquistados en algunos lugares, en otros abortar conlleva pena de cárcel. Nuestro reconocimiento a las voces de estas mujeres que siguen luchando a pesar de haber sufrido una injusticia atroz.

Premio Cortometraje BNP Paribas, dotado de 1.000 euros, al que pueden acceder documetales con una duración hasta 59 minutos, para: No callarán nuestras voces, de Yennué Zárate Valderrama (México), por la importancia que tiene apoyar y seguir dando voz a las profesionales de los medios de comunicación que quieren silenciarse desde la violencia y el patriarcado y sin cuya labor, muchas otras voces dejarían de escucharse.

Premio Largometraje BNP Paribas, dotado de 2.000 euros, al que pueden acceder documetales con una duración de más de 60 minutos, para Ex aequo para: La mami de Laura Herrero Garvín (España) y Six Angry Women de Megan Jones (Nueva Zelanda)

La mami, por ser un documental donde la cámara se hace invisible y asistimos a la intimidad de las protagonistas, elección narrativa de ser testigo de una realidad y de un espacio que refleja con toda su crudeza y ternura.

Six Angry Women, por proponer un punto de vista diferente, reivindicando una lucha feminista que opta por devolver el golpe a la violencia machista. Con ironía y optando por una decisión de no sometimiento sino una llamada a la acción. Un relato entretenido con tintes de thriller que lo hace diferente.

Premio Mujer BNP Paribas: 3.000 euros, a este premio optan solo las obras en que la directora es mujer, para The Return life after ISIS de Alba Sotorra (España y Reino Unido), por el rigor, profundidad, crudeza, sin prejuicios y sin maniqueismo. Mujeres que parten de una situación de desventaja y que pese a los prejuicios el documental posibilita un acto de empatía que parece imposible y que sin embargo es absolutamente necesario.