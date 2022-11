Ensayo del nuevo sistema de alertas a móviles

Martes, 15 Noviembre 2022 13:43

Protección Civil probará mañana miércoles, 16 de noviembre a partir de las 11:00 h., en las ciudades de Soria, Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid la nueva herramienta impulsada por el Gobierno de España para avisar a la ciudadanía en tiempo real, a través de móviles Android e iOs, sobre emergencias o catástrofes. Es el sistema también conocido como ‘112 inverso’.

Durante toda la jornada de mañana, en algunos teléfonos móviles de habitantes de estas seis ciudades sonará un pitido, acompañado de una vibración, y recibirán un mensaje escrito anunciando que se trata de una prueba del sistema de alertas.

En el mismo, se avisará al ciudadano de que no debe hacer nada en particular y no cesará hasta que el propietario del dispositivo pulse el botón de “Aceptar” para confirmar la recepción de la comunicación.

Se trata solo de una prueba para asegurar que los sistemas operan de forma correcta.

Anteriormente, el pasado día 10, se hizo una prueba similar en cuatro zonas acotadas de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Concretamente, en el caso de Salamanca, en las áreas circunscritas a la Delegación Territorial de la Junta; y en Valladolid, al Centro de Emergencias 1-1-2 en Valladolid.

Por su parte, en las zonas rurales, la prueba se hizo en la comarca del Bierzo (León), concretamente en el entorno de Oencia, y en Sanabria, en la provincia de Zamora, alrededor de la población de Puebla de Sanabria.

ES-Alert o ‘112 inverso’

El sistema ES-Alert fue desplegado el pasado 21 de junio, y es fruto de la colaboración entre los Ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, habiendo sido financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde su puesta en funcionamiento el pasado 22 de junio, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, está realizando las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento del protocolo ES-Alert para enviar alertas a la población que se encuentre en una zona afectada por emergencias o catástrofes inminentes.

La segunda fase de estas pruebas se está desarrollando este mes de noviembre y se han programado varios simulacros en la totalidad de las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Estas pruebas involucran a los centros de emergencias 112, coordinados por el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, así como a las operadoras de telefonía móvil que operan en España.

Durante las pruebas programadas, los centros de respuesta a emergencias, en coordinación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, envían mensajes simulados alertando de un riesgo de protección civil.

Esta tecnología, que se pone a disposición de las autoridades de Protección Civil de ámbito estatal y autonómico, suma una nueva herramienta de alertas a la población a las que ya cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil.

El despliegue del sistema ES-Alert, junto con el ya plenamente operativo sistema de localización geográfica avanzada (AML) en las llamadas al teléfono europeo único de emergencias 112, constituye un importante avance del Sistema Nacional de Protección Civil.