Encadenados por concesión de comedor escolar en Almazán

Viernes, 26 Mayo 2023 16:13

La Junta de Personal Docente de Soria se ha encadenado al mediodía de hoy en las puertas de la delegación territorial de la Junta en Soria para denunciar la concesión del comedor escolar público al colegio concertado Calasancio, en Almazán.

Este servicio de comedor se presta en la Escuela Hogar/CRIE de Almazán; en unas instalaciones públicas, con trabajadores públicos, a precios públicos, y ahora se van a aprovechar de ello familias que han elegido una educación privada para sus hijos, según ha denunciado la Junta de Personal Docente de Soria.

Esta medida, a su juicio, es electoralista y absolutamente intolerable, la gota que colma el vaso, ya que se están financiando con dinero público servicios que no son los estrictamente educativos como los que sí podrían estar incluidos en un concierto.

"Con esta “ayudita”, el centro Calasancio estaría ejerciendo una competencia desleal. Añagazas políticas, nada nuevo", ha lamentado.

Con esta acción, la Consejería de Educación está echando tierra sobre el único centro de titularidad pública que tiene en la localidad adnamantina y ofendiendo a la dignidad, legitimidad y coherencia de todas las familias que consecuentemente eligieron la enseñanza pública para sus hijos..

El colegio Calasancio de Almazán, que no deja de ser una empresa educativa y que como todos los centros privados-concertados ha venido a hacer caja con dinero público; a partir de ahora va a ver aumentados sus beneficios ya que, aunque teniendo instalaciones de comedor en su centro, le va a salir mucho mejor hacer uso de unas instalaciones públicas ajenas, atendidas por trabajadores que no son suyos y a unos precios públicos que ya se verá en qué cuantía repercute a sus clientes.

"En este cúmulo de despropósitos no podemos dejar pasar por alto la falta de responsabilidad de la administración educativa al no reparar en las responsabilidades que se pueden derivar de la asistencia al comedor escolar de unos alumnos que no pertenecen a la escuela pública y que si se presentan problemas de convivencia o disciplina ¿quién va a ser el responsable de reprender y/o sancionar?, ¿y quién va a asumir la comunicación con las familias?, ¿se van a mezclar trabajadores del centro público y del privado?, ¿quién va a asumir las tareas multiplicadas de organización, transporte, intendencia, limpieza, etc., etc.? El total desconocimiento de los centros sobre los extremos de esta decisión pone de manifiesto la falta de consideración de la Consejería por sus trabajadores y trabajadoras", ha argumentado.

La Junta de Personal ha considerado que, además, se podría estar incurriendo en una ilegalidad si nos ceñimos a la normativa que rige el servicio de comedores escolares en la Comunidad de Castilla y León, Decreto 20/2008 de 13 de marzo, y si la Consejería persiste en mantenerlo procederá a presentar la correspondiente demanda judicial.

Para finalizar ha expresado la profunda decepción que en el colectivo docente y las familias ha provocado Rocío Lucas; con diferencia la peor consejera de Educación que han tenido y que siendo soriana, ha sido la que más daño ha hecho y está haciendo a la provincia de Soria y a la educación pública con sus privatizaciones y su "pusilánime toreo de salón".