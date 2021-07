El CEDER convoca dos plazas de personal investigador

Martes, 13 Julio 2021 16:07

El Gobierno de España, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha abierto un proceso selectivo para la contratación de investigadores predoctorales en formación, mediante la modalidad de contrato predoctoral. Dos de las plazas convocadas por el CIEMAT tienen como destino el CEDER de Lubia.

La retribución para ambas plazas será de 18.124 euros brutos anuales el primer, segundo y tercer años y 22.284 euros el cuarto año.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles. Finaliza el próximo 30 de julio.

Este contrato de cuatro años de duración implica la realización simultánea de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, y el conjunto de actividades conducentes a la obtención del título universitario oficial de doctorado.

Se requiere un título universitario (definido para cada plaza) de, al menos, 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System), o máster universitario o equivalente y contar con la admisión o preadmisión a un programa de doctorado cuyo objeto sea el desarrollo de la tesis doctoral.

La que lleva por código de convocatoria 04-PREE-21, está adscrita al proyecto de investigación europeo BeonNat (Innovative value chains from tree and shrub species grown in marginal lands as a source of biomass for bio-based industries), coordinado por la Unidad de Biomasa del CEDER-CIEMAT e integrado por quince entidades de seis países europeos diferentes. Su objetivo es crear productos de alto valor añadido y base biológica mediante el cultivo de especies arbóreas y arbustivas infrautilizadas, en tierras marginales de Alemania, Rumanía y España.

Para esta plaza, se requiere un licenciado, ingeniero, graduado y /o máster en Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Ciencias Biológicas, Ingeniería de Montes o similar. Sus funciones estarán relacionadas con la evaluación de recursos orientada a la selección de especies arbustivas con interés para la bioindustria, la optimización de las variables que influyen en la obtención de bioproductos y el análisis de los bioproductos y residuos obtenidos, así como la calidad como biocombustible sólido de los residuos generados en el proceso.

La segunda plaza, 07-PREE-21 está adscrita al proyecto europeo LIFE DRY4GAS (Waste Water sludge solar DRYing FOR energy recovery through gasification). También coordinado desde el CEDER, por la Unidad de Procesos de Conversión Térmica, LIFE-DRY4GAS es un proyecto de demostración que propone una solución tecnológica medioambientalmente sostenible de tratamiento y gestión de los lodos generados en una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales).

Se solicita para esta plaza, un grado y máster en Ingeniería, Ciencias Químicas, Ciencias Medioambientales o Ciencias Biológicas.

Las funciones están relacionadas con la caracterización térmica y fluidodinámica de las instalaciones de secado híbrido y gasificación en lecho fluidizado, la modelización de los procesos de secado y la gasificación con diferentes biomasas, el estudio del escalado del sistema y definición de parámetros tecnoeconómicos en función del tamaño de las instalaciones y la cuantificación de ventajas frente a otras tecnologías: ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.

Toda la información se puede consultar en el apartado de “Ofertas de Empleo” de la página web del CIEMAT:

https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?identificador=1724