Dos sonetos contra el deterioro de la ciudad

Sábado, 14 Mayo 2022 07:29

J. Daniel Rodrigálvarez Encabo ha compuesto estos dos sonetos, donde refleja el deterioro permanente que sufre la ciudad, gracias a la "manía" del Ayuntamiento de hormigonar y adoquinar todo. Poco a poco, a su juicio, Soria va perdiendo el encanto que tenía.

MI SORIA QUERIDA

El dulce Duero mece tu dormido

Semblante, acaricia su corriente

Tu bella figura, siempre silente,

Con alegres susurros a tu oído.



De poetas inspiración has sido,

Algo seductor hay en ti latente,

El cielo, quizá la luz o tu gente,

Que en mágica ciudad te has convertido.



No mereces que maltraten tu cara

Lúcida, no precisas cirugía.

Mejor preferiría que me amparara



Tu sempiterno embrujo, Soria mía.

Sé que si el perpetuo encanto hablara

Con triste pena se lamentaría.

PASEO DEL ESPOLÓN

Añorado bulevar del Espolón.

¡Qué placenteros paseos cotidianos!

¡Qué delicia!, recuerdos tan cercanos.

Nos acogías como grato anfitrión.



Ahora, te recorro sin ilusión

Entre plantas y jaulones kafkianos.

No se ven sentados a los ancianos

Ni se oye el vivo piar del gorrión.



Se marchitó tu sencilla elegancia.

Ya no se encuentra el familiar encanto

Que disfrutábamos desde la infancia.



¡Qué tristeza verte así entre tanto

Desconcierto! ¡Qué fue de tu prestancia!

Decidió ausentarse. ¡Vaya quebranto!