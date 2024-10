Denuncian que el túnel de nueva EDAR tiene filtraciones y sigue expulsando agua

Viernes, 11 Octubre 2024 17:27

El túnel construido para la nueva Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Soria, en el paraje de Sinova, en Los Rábanos, continúa expulsando agua, debido a filtraciones, lejos de conseguir la necesaria estanqueidad.

El gerente de Hermanos Villar, Daniel Villar, ha denunciado a este medio que el túnel sigue expulsando agua y está lejos de conseguir una estanqueidad, como ya señalaron en su día que esto podía ocurrir antes de iniciarse la perforación, dado el terreno por el que discurre.

El túnel, en sus 5 kilómetros de recorrido, ha atravesado acuíferos, “y no sólo los han perforado sino que ha quedado unas filtraciones perpetuas que están ocasionando entrada masiva de agua, día y noche, durante las 24 horas”.

Esa agua que expulsa el túnel será reconducido a la EDAR cuando entre en funcionamiento, según ha señalado Villar, lo que ocasionará un sobrecoste “enorme” en la depuración, con la consiguiente repercusión en el recibo del agua de los vecinos, y lo que es peor, dañará los acuíferos.

“Lo que es más preocupante y peligroso es que el día que las aguas residuales circulen por el túnel, la filtración será a la inversa: va a contaminar los acuíferos y estos acuíferos dan de beber al municipio de Los Rábanos, a particulares y a empresas, incluida la de Hermanos Villar, que es de ganadería”, ha advertido.

Villar ha reconocido que la empresa está más que preocupada con esta situación y ante la pasividad de las administraciones competentes, que no toman medidas.

En el emboquille del túnel no debería salir una gota de agua pero la realidad –se puede comprobar- es que sale un reguero, que es conducido a un tubo que acaba vertiendo el agua al Duero.

“No hay estanqueidad en ese túnel. Y parece disparatado querer circular aguas residuales por algo que no es impermeable. A partir de ahí no sabemos que cartas tomará la Administración en el asunto, pero está denunciado en el Juzgado de lo Penal y por lo que vemos la CHD parece que no quiere ver el problema”, ha lamentado.

Para Villar no tiene explicación que quieran dar servicio a una infraestructura que presenta estos problemas.

Las filtraciones no se producen en un solo punto sino que se repiten en las uniones de cada anillo durante cinco kilómetros de recorrido.

La suma de todas las filtraciones termina dando un caudal generoso. Hermanos Villar estima que un mínimo entre 30 a 40 metros cúbicos a la hora, día y noche.

“Todos los políticos salen haciendo brindis al sol, maravillados por la obra, pero nosotros no estamos para nada conformes”, ha reiterado.

Villar ha asegurado que el túnel tenía previsto, a mitad de su trazado, en el alto del Viso, una perforación en vertical para realizar un túnel de ventilación y de mantenimiento, “y no lo han hecho”.

La empresa ha consultado con un doctor en geología y experto en construcción de túneles y ha señalado que hay betas con yesos hidroexpansivos que pueden ser muy perjudiciales para los encofrados instalados para su construcción.

“Los yesos se hinchan de agua, se expanden y hacen una fuerte de comprensión terrible y podrían dañar en el corto-medio plazo la estructura entera”, ha advertido.

Obras

El cale del emboquille norte del túnel, en la desembocadura del río Golmayo, en Soria, fue materializado el 12 de agosto.

La depuradora, ubicada en el término municipal de Los Rábanos, tratará las aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes de los municipios de Los Rábanos y Soria, con un caudal medio de 24.000 m3/día.

La depuradora entrará en funcionamiento, previsiblemente, a principios del año 2025, una vez finalizadas las obras del emisario, desmontada la tuneladora, retirados las instalaciones auxiliares y conectadas las redes de alcantarillado para que se pueda enviar el agua residual de Soria y Los Rábanos para su tratamiento.

El plazo de puesta en marcha se extenderá durante 12 meses.