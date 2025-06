Denuncian improvisación en implantación de 1º y 2º de ESO en centro educativo de Camaretas

Jueves, 05 Junio 2025 13:16

La Junta de Personal Docente no universitario ha denunciado este jueves la improvisación y, por tanto, la falta de planificación, de la implantación de dos cursos de primero y segundo de ESO en el centro educativo de Camaretas, que está repercutiendo en el instituto Castilla.

En este sentido ha denunciado ante la opinión pública la extravagante situación del centro que imparte los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria en Las Camaretas.

"Recordemos que este centro se creó por vía de urgencia tras la promesa electoral del por entonces candidato a la Alcaldía de Golmayo, Benito Serrano, de

crear con carácter inmediato un centro de secundaria en Las Camaretas. Contradiciendo el carácter por lo general esclerótico de las instituciones, la Consejería aprobó la impartición de Primero de la ESO en el curso entrante después de las elecciones en Las Camaretas a pesar de la nula existencia de instalaciones, profesorado o una mínima planificación", ha asegurado.

Para ello, según ha lamentado la Junta de Personal Docente no universitario, se han tenido que improvisar aulas en el centro cívico de dicha localidad, crear espacios deprisa y corriendo por medio de tabiques de pladur, contratar profesorado interino, que, al ser de secundaria, solo podía depender de un centro de secundaria (el IES Castilla, en este caso), pero poniendo su dirección en manos de un centro de primaria (el CEIP Gerardo Diego de Golmayo).

Entre tanto, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ya decidiría qué tipo de centro iba a ser.

"No es necesario explicar que esta situación que lleva por mucho sobrepasando lo irregular estos dos últimos cursos ha creado una serie de problemas graves: la

inseguridad física del alumnado y profesorado que está dando clase en esas instalaciones; el vacío legal al que se enfrenta el alumnado, al que un centro de Primaria está certificando sus calificaciones de secundaria; el mismo vacío legal al que se ha enfrentado el equipo directivo del CEIP Gerardo Diego, que, de la noche a la mañana ha tenido que hacer frente a problemas y situaciones para los que, en ocasiones, no tiene ni cobertura legal y también para el profesorado interino, que, estando adscrito a un centro de secundaria, tenía que depender por entero de uno de Primaria y que ha tenido que emprender la creación de un centro ex nihilo siendo todo el personal interino y, por tanto, provisional en el centro", ha argumentado.

La solución a todos estos problemas, ha reiterado, ha sido cocinada en Valladolid por medio de una orden publicada en el BOCYL, por la cual, la Consejería decide unilateralmente,

sin informar a las familias, profesorado y direcciones de centros implicados y ni siquiera a la Dirección Provincial de Soria, que el centro de Las Camaretas será a

partir del curso que viene una sección del IES Castilla.

"De lo prometido, por lo tanto, menos de la mitad. Queda establecido que allí solo se impartirá 1º y 2º ESO, permitiendo, eso sí, a las familias escoger dónde van a ir sus hijos estos dos cursos: en el IES Castilla o en su sección. Y la patata caliente pasa del CEIP de Golmayo de vuelta al IES Castilla, porque el alumnado que forzosamente dejó de asistir al IES Castilla durante estos dos años al no permitir la Dirección Provincial su transporte escolar a Soria puede volver en masa (y de hecho parece que así va a ser) a un centro que ya había reorganizado sus instalaciones", ha denunciado.

Para la Junta de Personal Docente no universitario, lejos de solucionar los problemas, estos se van a duplicar, pues no ha habido ninguna planificación, de nuevo, sobre cómo se va a distribuir el alumnado, cómo se va a atender a sus problemas y va a suponer una pauperización de las condiciones del profesorado, con la creación de plazas itinerantes o compartidas.

La Junta de Personal Docente ha denunciado la improvisación de la Consejería de Educación; su absoluta indiferencia ante las necesidades y problemas creados por ella misma a la comunidad escolar; su completa falta de diálogo con las partes afectadas y sobre todo el ninguneo al que ha sometido a la comunidad escolar soriana e incluso a sus instituciones.

No obstante, ha dejado claro que esta Junta de Personal estará siempre a favor de la creación de nuevos centros públicos y apoyará la creación del mismo en Golmayo siempre que este se lleve a cabo con diálogo, planificación y sensibilidad hacia familias y profesorado.

Por último, ha aprovechado la evidencia de que cuando hay voluntad política se pueden realizar las cosas, para exigir una vez más la creación, tan inmediata como la

del centro de Las Camaretas, de un CEIP en la zona de Los Royales.

Por otra parte, la Junta de Personal Docente no universitario ha denunciado la falta de administrativos en los centros educativos y en la propia Dirección Provincial de Educación. que se ha vuelto un problema endémico y los recortes en las RPTs (Relación de Puestos de Trabajo) lo está acrecentando.

En los próximos días comenzarán los periodos de matriculación del alumnado y de contrataciones de docentes para el curso 2025-2026 y los atascos, retrasos y falta de documentación en plazo, auguran un caos de proporciones nunca antes vistas, según ha avanzado.

"Mucha de esta carga de trabajo administrativo recae en los equipos directivos y docentes, y la capacidad de aguante de todo este personal tiene un límite. No descartamos próximas movilizaciones si no se le da una solución rápida a esta situación", ha advertido.

Por último, ha reconocido su preocupación por el hecho de que la Dirección Provincial de Educación de Soria no tiene previsto dar continuidad para el próximo curso a los estudios de textil que se venían impartiendo en el Centro de Educación de Adultos de Soria, estudios que han estado funcionando los últimos 20 años, y que siguen teniendo mucha demanda.

Al jubilarse la persona que los impartía, la Dirección Provincial de Educación los quiere extinguir, ha señalado.