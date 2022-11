Cs ve insuficientes cuentas regionales en Soria

Miércoles, 02 Noviembre 2022 14:11

Para Ciudadanos Soria el anuncio por parte de la Junta de Castilla y León de los presupuestos regionales para Soria en 2023 son más de lo mismo, pero aumentando el gasto.

Ciudadanos ha advertido, como todos los años, que lo importante es "en que invertimos, cuanto ejecutamos y que resultados obtenemos, y en la política española no se miden los resultados, solo la ejecución presupuestaria".

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo …”, aseguró Albert Einstein, y "los presupuestos del Gobierno central y la Junta de Castilla y León para Soria son continuistas porque no garantizan que la lluvia de millones sirva para atajar el problema principal que es la despoblación, se gasta en ladrillos y cemento y no en políticas que contribuyan a que Soria sea atractiva para crear proyectos de vida a nuestros jóvenes que salen fuera a estudiar o trabajar y no tienen oportunidades para volver", han señalado desde Cs.

Para la formación liberal falta además un complemento a las “Ayudas al Funcionamiento” planteadas por el Gobierno central, si éstas son miserables y las de la Junta inexistentes no van a ser un factor a tener en cuenta para que Soria sea considerada a la hora de localizar nuevos proyectos empresariales, ha manifestado José Luis Alonso.

En cuanto a las inversiones, desde Cs han considerado positivo que se hayan aumentado, pero las ven insuficientes.

Como ejemplo, la formación naranja es partidaria de que se invierta en el PEMA pero no solo en infraestructuras, como ya se está haciendo, sino también dedicar un importante esfuerzo inversor en la atracción de empresas.

Un primer eslabón por recorrer para revertir el problema de la despoblación es la industrialización, se debería de considerar prioritario y siempre es tratado por los organismos como un tema secundario, ha señalado Alonso.

Positiva también ven en Ciudadanos la inversión en sanidad, siempre y cuando se ejecuten las partidas propuestas.

Importante que continúe la reforma del hospital Santa Bárbara pero que a su vez haya un complemento organizativo que ayude a reducir las listas de espera en nuestra provincia, han señalado desde Cs.