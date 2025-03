Concierto de Lara Vizuete Quintet en Soria

Viernes, 14 Marzo 2025 09:21

La cantante y compositora Lara Vizuete Quintet ofrece esta noche un concierto en Soria, de la mano de la asociación En ViBop.

La velada musical se celebrará esta noche en Pantera Club, el antiguo Boulevard enclavado el número 1 de la calle Cardenal Frías, en la zona.



Cantante y compositora, Lara Vizuete Quintet (Miranda de Ebro, 1992) es conocida por su versatilidad vocal, sus composiciones llenas de matices y sus emocionantes interpretaciones.

Se trata de la confirmación de una joven figura, quien ya cuenta con una destacada participación en renombradas muestras musicales como Jazzaldia, JazzEñe, Jazz Vitoria o los Festivales de Verano de La 2.

En la actualidad Vizuete forma parte del profesorado de la Escuela de Música Creativa de Madrid.

Se trata de un concierto con sillas y en horario nocturno (22:30 horas).

Venta anticipada en Pantera Club y telemáticamente en la página de Giglon.





MÁS INFO:

- OFICIAL: web oficial y biografía de Lara Vizuete

- ACTUACIONES: videoclip del bolero 'Como fue' de Ernesto Duarte y versión del 'Come together' de The Beatles junto al saxofonista de la Rolling Stones Band.

- ENLATADOS: Temas del disco 'Cuando no quede nada' en Spotify.

- REDES: Lara Vizuete en Youtube, Facebook e Instagram.



LARA VIZUETE QUINTET:

- LARA VIZUETE: voz y composiciones.

- CARLOS GUTIÉRREZ: guitarra.

- DIEGO HERVALEJO: piano.

- ERNESTO LARCHER: contrabajo.

- DANIEL GARCÍA BRUNO: batería.



PANTERA CLUB (C/ Cardenal Frías 1)

Viernes, 14 marzo 2025; 22:30 (C/ Cardenal Frías, Soria).

Entrada ANTICIPADA: en Pantera Club (12€) y en Giglon (10 euros + gastos).

(Descuentos a parados y menores de 25 años).

Entrada Taquilla NO socios: 12 euros