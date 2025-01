Ceña (Soria ¡Ya!): "tenemos un líder pero no tenemos proyecto socialista para Castilla y León"

Viernes, 10 Enero 2025 13:20

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha cuestionado el procedimiento de elección de Carlos Martínez como secretario general del PSOE de Castilla y León, que ha obviado el debate de los militantes y se ha reducido a una lucha de poder entre sus dirigentes,

Ceña, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa ofrecida para realizar balance de su actividad parlamentaria en 2024 en las Cortes regionales, ha recordado que cuando Soria ¡Ya! estaba debatiendo internamente si se presentaba o no a las elecciones municipales en la última convocatoria, en 2023, Carlos Martínez dio por hecho que se presentaría y se preguntó que “para qué”.

“Ahora mismo me hago la misma reflexión. Carlos Martínez va a ser el candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León pero ¿para qué? Porque no ha presentado ningún proyecto. Alguien conoce el proyecto de Martínez para el PSOE de Castilla y León y si ese proyecto contiene algo para Soria, porque de momento no conocemos nada”, ha señalado.

Ceña ha apuntado además que Martínez ha reiterado que no son importantes los líderes sino los proyectos, “pero de momento tenemos un líder pero no tenemos un proyecto”.

Además ha asegurado que si llega a ser presidente de la Junta, Soria ya ha tenido presidentes en el Gobierno regional como Juan José Lucas y Jesús Posada, “pero nos acordamos de su paso y me preguntó si Martínez va a anteponer los intereses de Soria a los del partido”.

En este sentido ha asegurado que Martínez lleva como alcalde de Soria desde 2007 y lo que se ha visto es que ha tenido que tragar todas las ruedas de molino que le ha puesto el PSOE nacional.

En cuanto a la forma de acceso a la secretaría general del PSOE, Ceña ha apuntado que ha sido por una lucha de poder entre Tudanca y Ferraz, en lugar de un proceso interno de debate.

“Nos tiene que aclarar por que provincia se presentará como candidato: si por Soria o por Valladolid”, ha cuestionado.

Ceña ha recordado que el PSOE no ha conseguido en 40 años sentar en la silla de presidente de la Junta a ninguno de sus candidatos.

“Martinez lleva mucho tiempo aspirando a un salto político a Castilla y León o al Gobierno. Y hasta ahora no se ha producido porque no había sucesión para la alcaldía, o no lo veían claro. Y por eso le cortaban el paso. Ahora una lucha de poderes en el PSOE ha provocado este salto”, ha apuntado.

En cuanto a si la presentación de Martínez como candidato del PSOE en Soria pueda suponer el fin de la representación de Soria ¡Ya! en el Parlamento regional, Ceña ha rechazado esta posibilidad aunque ha apuntado que habrá que ver lo que plantea Martínez desde el PSOE de Castilla y León para Soria, tras comprobar en esta legislatura que los socialistas han presentado poco o nada.

Sobre el rearme de Soria ¡Ya! de cara a las elecciones, Ceña ha recordado que Martínez y el PSOE de Soria ha peleado mucho por la ciudad de Soria pero ha dejado abandonada de iniciativas al resto de la provincia.

“Soria ¡Ya! se va a rearmar con más presencia en las calles, con más movilización y más reivindicaciones. Tiene que quedar claro que Soria ¡Ya! accedió a la política como una herramienta, pero en su base sigue siendo un movimiento ciudadano”, ha reiterado.

Ceña ha resaltado que el salto a la política de Soria ¡Ya! ha servido para que la provincia sea más considerada.

“Hay por lo menos cuarenta años de olvido institucional de Soria, por parte del Gobierno de Castilla y león y de España”, ha censurado.

En cuanto al posible adelanto de las elecciones autonómicas, Ceña ha asegurado que en política es todo posible pero ha reconocido que ahora mismo las encuestas que van conociendo son de tendencias que aseguran que el PP no podría tener una mayoría absoluta ni gobernar en solitario en Castilla y León.

“Si va a volver a necesitar a Vox, nos parece un poco absurdo que Mañueco adelante la convocatoria electoral, porque estaría en la misma situación que ahora. La opinión que tenemos es que quizá agote el calendario electoral y nos iríamos a unas elecciones en torno a febrero o principios de marzo de 2026”, ha augurado.

Ceña ha reiterado que esta comprometido con Soria ¡Ya! pero su posible repetición como cabeza de cartel electoral deberá ser acordado por la formación en un proceso interno.

El general Francisco Franco visitó en 1948 Soria y aseguró que era “la cenicienta” de España.

“No lo conocía, pero sí que un presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dijo que Soria era la hermana pequeña de la Comunidad. A lo mejor numéricamente somos menos, pero ser menos no resta derechos. Creo que ha habido durante muchas décadas en este país una acción despobladora de territorios como Soria, por acción u omisión. Por falta de políticas o un dejar pasar. En todas las familias de Soria, contamos con casi la mitad de nuestros miembros fuera de la provincia y eso no pasa en otros sitios”, ha apuntado.

Ceña ha señalado que todos son culpables por esta falta de interés en retener a la población en Soria.

El portavoz de Soria ¡Ya! ha asegurado que en los primeros años de alcaldía de Martínez si se vio un impulso regenerador pero ahora su proyecto está agotado, ya que hay muchas iniciativas paradas desde hace tiempo y otros que han salido adelante no han sido lo que se esperaba de ellos.

En cuanto al debate que se puede suscitar en las Cortes regionales entre Mañueco y Martínez, Ceña ha asegurado que lo ve con excepticismo.

“Nunca he debatido con Martínez, pero mi sensación de debatir con Mañueco es como de quien habla con una pared. No sé en qué pueden convertirse esos debates. Asistiré a ellos con interés y excepticismo”, ha censurado.

Ceña ha avanzado que la posible presentación de Soria ¡Ya! a las elecciones municipales no tiene que ver con la marcha de Martínez de la política municipal.

“Lo decidiremos independientemente del candidato que presenten otras formaciones políticas”, ha avanzado.